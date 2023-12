Ústav: Zajícům polním prospívá pestrá krajina s méně intenzivním hospodařením

Karel Zvářal 18.12.2023 11:00 Reaguje na vaber

Hony/velikost polí rozhodně tak velké nebyly, k tomu mnohem více pícnin a řepy, tedy to, co zajíci pomáhá přežít.



Už jsem to psal vícekrát, proti těmto blábolům je účinný argument, ten však z neznámých důvodů není k dispozici - a to letecké záběry z 60.-70. let. V osmdesátkách se už hodně zcelovalo, ale pořád to bylo lepší, než ta hrůza před a po vstupu do unie. Jestli to měla být jen zástěrka, či shoda náhod, ale výsledk je jasný. Plná ústa ekologie, ovšem pohled na krajinu vypovídá o něčem jiném...

