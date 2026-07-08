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Ústí nad Labem převezme část protipovodňových opatření zřejmě do dvou let

8.7.2026 18:00 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Faigl.ladislav / Wikimedia Commons
Ústí nad Labem si na základě darovací smlouvy převezme část protipovodňových opatření na levé straně Labe odhadem k roku 2028. Povodí Labe bude muset před předáním prvků sloužících k ochraně města při záplavách obnovit těsnící prvky. Opatření na pravé straně řeky už jsou ve vlastnictví města. ČTK a Českému rozhlasu to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
 
"Převedené na město to bude v okamžiku, kdy to schválí vláda České republiky s tím, že účinnost bude od momentu, kdy oni odstraní ještě všechny vady," uvedl primátor. Jedná se třeba o opravu dosedacích ploch u křižovatky Pětimostí. Fyzické předání soustavy je tak na státním podniku, řekl primátor.

V současné době se ve stejné části, kde je třeba napravit nedostatky, opravuje Benešův most přes řeku. Proto se Nedvědický nedomnívá, že by Povodí Labe začalo pracovat na svých opravách. Most má být opravený koncem příštího roku. Protipovodňová opatření tak zřejmě město převezme do dvou let.

Ze smlouvy, kterou schválili zastupitelé, vyplývá, že si Povodí Labe ponechá část opatření, která chrání dopravní uzel pod zámečkem Větruše. Město bude vlastnit část, které ochraňuje centrum a Krásné Březno a také sklad, kde jsou umístěné například protipovodňové stěny. Město také získá čerpací zařízení a studny, odkud se odčerpává voda, která by jinak zaplavila město, zpět do Labe. Na pravé straně řeky si město opatření proti záplavám převzalo už dřív. "Nyní je mají ve správě kolegové z Městských služeb," připomněl primátor.

Jedna z největších povodní v historii zasáhla Česko včetně Ústí nad Labem v roce 2002. Město tehdy rozdělila velká voda na dvě poloviny, které spojovala pouze železnice. Velké povodně byly také v roce 2013, voda se dostala i do budovy hlavního nádraží. Stěna tehdy sice nestačila a voda se přes ní přelila, tlak nicméně vydržela a nepraskla.

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