https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-cernobylske-zone-byl-spatren-vzacny-kun-prevalskeho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V černobylské zóně byl spatřen vzácný kůň Převalského

10.2.2026 11:31 (ČTK)
Koně Převalského byli do černobylské zóny pokusně vypuštěni v 90. letech. Z původních 36 kusů se jejich populace zvýšila na odhadem více než sto. Ilustrační foto
Koně Převalského byli do černobylské zóny pokusně vypuštěni v 90. letech. Z původních 36 kusů se jejich populace zvýšila na odhadem více než sto. Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V uzavřené zóně kolem ukrajinské Černobylské jaderné elektrárny byl spatřen vzácný kůň Převalského. Informovala o tom správa rezervace.
 
Třicetikilometrová uzavřená zóna kolem Černobylské jaderné elektrárny vznikla po havárii tohoto zařízení v roce 1986. Navzdory zákazu tu žije odhadem několik stovek lidí. V tamních lesích se daří divoké zvěři.

"Na zimních silnicích rezervace se občas objevují nečekaní 'účastníci provozu' - koně Převalského, kteří si klidně kráčejí za svými záležitostmi," uvedla správa Černobylské radiačně-ekologické biosférické rezervace v příspěvku na facebooku, k němuž připojila snímek zvířete kráčejícího po silnici.

Koně Převalského, předkové dnešních zdomácnělých koní původně obývající stepi Střední Asie, byli do černobylské zóny pokusně vypuštěni v 90. letech. Z původních 36 kusů se jejich populace zvýšila na odhadem více než sto a rozšířila se také do sousedního Běloruska.

Ukrajinská média navíc informovala o nejméně dvou případech usmrcení tohoto zvířete poté, co šláplo na minu. Místní populaci podle vědců ohrožuje také pytláctví.

Kůň Převalského je považován za jediný divoce žijící druh koně. Ve volné přírodě byl ve 20. století téměř vyhuben a přežil jen díky péči v zajetí - včetně pražské zoo, která se na chov těchto zvířat specializuje. Podílí se také na jejich návratu do volné přírody v Mongolsku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

