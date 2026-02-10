V černobylské zóně byl spatřen vzácný kůň Převalského
"Na zimních silnicích rezervace se občas objevují nečekaní 'účastníci provozu' - koně Převalského, kteří si klidně kráčejí za svými záležitostmi," uvedla správa Černobylské radiačně-ekologické biosférické rezervace v příspěvku na facebooku, k němuž připojila snímek zvířete kráčejícího po silnici.
Koně Převalského, předkové dnešních zdomácnělých koní původně obývající stepi Střední Asie, byli do černobylské zóny pokusně vypuštěni v 90. letech. Z původních 36 kusů se jejich populace zvýšila na odhadem více než sto a rozšířila se také do sousedního Běloruska.
Ukrajinská média navíc informovala o nejméně dvou případech usmrcení tohoto zvířete poté, co šláplo na minu. Místní populaci podle vědců ohrožuje také pytláctví.
Kůň Převalského je považován za jediný divoce žijící druh koně. Ve volné přírodě byl ve 20. století téměř vyhuben a přežil jen díky péči v zajetí - včetně pražské zoo, která se na chov těchto zvířat specializuje. Podílí se také na jejich návratu do volné přírody v Mongolsku.
