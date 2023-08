V Českých Budějovicích začal agrosalon Země živitelka, téma je udržitelnost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Představí se přes 600 vystavovatelů. Na zahájení přijel i premiér Petr Fiala (ODS), který bude dnes na výstavě jednat o cenách potravin a ziscích potravinářských firem se zástupci oboru. V úvodním projevu řekl, že kvůli klesajícím nákladům čeká zlevnění potravin a očekává rovněž, že potravináři mimořádné zisky z loňska investují. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ČTK před zahájením řekl, že důležité je udržet kvalitní českou půdu a motivovat zemědělce, aby se o půdu staral.

Fiala řekl, že ceny potravin netěší nikoho v ČR a i proto se sejde se zástupci potravinářského sektoru. Poukázal na to, že řada firem měla loni výrazně lepší hospodářský výsledek než v předchozích letech a upozornil na to, že některé podniky si loni stěžovaly na vysoké vstupní náklady. "Věřím, že když náklady opět klesají, se to projeví na poklesu cen potravin a že to občané pocítí," řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují. Někteří lidé dnes před začátkem projevu premiéra pískali na píšťalky.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by vláda měla jednat i s obchodními řetězci, kteří prvovýrobcům jako dodavatelům diktují ceny. "Jejich filozofie je co nejlevněji koupit o nejdráže prodat," řekl. Upozornil na to, že to může vést i k vytlačování producentů z trhu v době, kdy dlouhodobě klesají stavy například v chovech prasat nebo z české krajiny mizí ovocné sady. Kritizoval také situaci, kdy poradcem ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely (STAN) je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza, který zastupuje obchodníky. Poznamenal, že například v Německu by něco takového nebylo představitelné.

"Téma letošního ročníku je Na cestě k udržitelnosti. Myslím, že to je budoucnost, která je klíčová pro české zemědělce, potravináře, ale i pro spotřebitele. Nechceme, aby 50. ročníkem (výstavy) skončila šance oslavit úrodu, poděkovat zemědělcům. K tomu potřebujeme udržet v krajině kvalitní českou půdu, abychom na ní měli zemědělce, kteří budou motivovaní se o půdu starat tak, aby vydržela i dalším generacím. Je to i podpora, kterou chceme jako ministerstvo zemědělství zacílit letos a v dalších letech na podporu precizního zemědělství," řekl dnes ČTK Výborný. Precizní zemědělství je hospodaření, které využívá nové technologie jako třeba GPS. Na zahájení agrosalonu pak na závěr řekl, že příští týden se sejde se zástupci obchodních řetězců a chce s nimi hovořit, stejně jako nyní bude vláda jednat potravináři.

Z politiků na výstavu přijeli také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), v pátek by měl dorazit ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), někdejší ministr zemědělství. Dnes dopoledne navštíví na agrosalonu expozici Potravinářské komory bývalý prezident Václav Klaus. Přijel také senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš či slovenský ministr zemědělství Jozef Bíreš.

Program výstavy je rozsáhlý. Lidé spatří nejsilnější sériově vyráběný traktor, zemědělské stroje historické i moderní. Po delší době se na agrosalon vrátili včelaři. Lidé uvidí hospodářská zvířata, zástupce genové rezervy českých krav i koní. Základní vstupné na výstavu zůstalo stejné jako loni, 200 korun. Organizátoři očekávají rekordní účast. Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních. Výstava potrvá do úterý 29. srpna, loni přilákala přes 114 000 lidí.

