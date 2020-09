V CHKO Moravský kras zbyly už jen tři živé památné jehličnany

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras zbyly už jen tři živé památné jehličnany, nedávno kůrovci podlehl památný smrk u Habrůvky. ČTK to řekl Dominik Franc ze správy chráněné krajinné oblasti. Památných stromů v krasu jsou desítky, jde ale o listnaté stromy.

Památný smrk u Habrůvky je nedaleko křižovatky lesních cest Kočárová a K Hlinkovým dolům. Je asi 200 let starý, 42 metrů vysoký, nad zemí má obvod kmene přes tři metry. "Už je téměř bez jehličí," uvedl Franc. Kolem smrku byly pokáceny mladší stromy napadené kůrovcem, kůrovec zřejmě stojí i za uschnutím tohoto památného stromu. Vzhledem k tomu, že jde o památný strom, pokácet se nemůže. "Strom je chráněný v jakémkoliv stavu, i když je třeba mrtvý. Aby se mohl pokácet, je nutné nejdřív zrušit jeho ochranu, zřejmě to bude nutné," uvedl Franc.

O zrušení ochrany by měl požádat vlastník stromu, v tomto případě Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, podle France by se to mělo stát v blízké době. O zrušení ochrany se rozhoduje ve správním řízení, které by mohlo pravomocně skončit do několika týdnů.

V Moravském krasu zbyly už jen tři živé památné jehličnany - borovice u Pekla u Suchdolu, modřín Troják u Habrůvky a smrk u jeskyně Výpustek. Ochranáři doufají, že smrk u Výpustku nepostihne stejný osud, jako toho u Habrůvky.

Památných stromů jsou v Moravském krasu obecně desítky, včetně těch, které rostou v památných alejích. Jde ale o listnaté stromy.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350 000 turistů.

