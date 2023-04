V ČR by se podle Hladíka mělo sázet víc stromů i u silnic, novelu chce ještě letos

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V České republice by mělo být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) vysazováno víc stromů, a to i podél silnic. Musí ale jít bezpečnou výsadbu, která nebude bránit automobilové dopravě ani zemědělské rostlinné produkci. Legislativa se tím nejspíš bude zabývat ještě letos, uvedl ministr při návštěvě Pardubického kraje.

"Naším cílem je dostat do krajiny dostat víc stromů. Naším cílem je silniční zeleň povýšit, dát ji velkou hodnotu. Vrátit stromy na mnoho míst do krajiny, ale takovým způsobem, aby to nezpůsobovalo konflikty v dopravě. Je potřeba řešit, abychom pro stromy měli dost prostoru, aby koruny stromů mohly přesahovat do krajiny, aby kultivary byly výš a nevadily zemědělské technice," řekl Hladík.

Na téma stromů v krajině vzniknou pracovní skupiny. Spolupracovat budou i s ministerstvem dopravy. Návrhy, které vzniknou, budou mít dopad na zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o zemědělském půdním fondu. Novela o zemědělském fondu se nebude týkat jen silniční zeleně, nicméně rád by ji ministr dostal do schvalovacího procesu na konci letošního roku.

Podle Hladíka patří pardubičtí silničáři z pohledu péče o zeleň k nejprogresivnějším. Silničáři v Pardubickém kraji měli v posledních deseti letech šest dotačních evropských projektů výsadby silniční zeleně v hodnotě 50 milionů korun, další miliony korun investovali ze svého rozpočtu, uvedl ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje František Weisbauer.

Tématem se ekolog zabývá od roku 1991, v poslední době vidí pozitivní posun v myšlení a přístupu k zeleni, řekl novinářům. "Do dlouhodobé následné péče o dřeviny bohužel zatím nejde dost prostředků. Také řešíme, aby bylo dostatečné množství odborníků. které budou školit a metodicky vést zaměstnance silničních správ," řekl Weisbauer.

Ministr životního prostředí také podotkl, že by se neměla zanedbávat environmentální výchova. Ministerstvo vyhlásilo nový dotační titul, kde je 105 milionů korun, program je určený pro školy i pro profesní vzdělávání. Na jeden projekt je možné získat až šest milionů korun, výzva bude otevřená do konce května. "Vzdělávání v oblasti klimatu nám do značné míry chybí. Abychom se nenechali se příliš ovlivňovat informacemi, které nejsou pravdivé," řekl ministr.

reklama