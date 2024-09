V ČR je i přes začátek zákazu 150 000 nevyhovujících kotlů. Výměny zrychlují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | antos777 / Shutterstock Kotel

Navzdory dnes začínajícímu zákazu kotlů první a druhé emisní třídy jich v českých domácnostech je stále přes 150 000. Poptávka po výměnách sice podle výrobců v posledních týdnech razantně vzrostla, drtivá většina objednávek se však do začátku zákazu nestihla vyřídit. Na dotaz ČTK to uvedl prezident prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka.Ode dneška je v Česku zakázaný provoz kotlů, které nesplňují parametry třetí a vyšší emisní třídy. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50 000 korun, a to opakovaně.

"Potvrdil se náš předpoklad, že v druhé polovině roku razantně vzroste poptávka po výměnách kotlů. Především od srpna je zájem enormní," řekl Lyčka k aktuální situaci na trhu.

Podle něj výrobci s vysokým nárůstem zájmu počítali, takže jsou schopni dodat nový zdroj tepla v závislosti na výrobci a typu zařízení zpravidla i do 14 dní. I tak ovšem podle Lyčky drtivou většinu nových objednávek nebylo možné vyřídit do začátku září. "Ale topenářské firmy stále mají kapacity provést výměnu do konce letošního roku v případě, že se výměna objedná do poloviny září," podotkl.

V první polovině roku podle dat asociace výměny nevyhovujících kotlů v Česku poměrně vázly. Zatímco v úvodu roku bylo podle odhadů asociace k výměně více než 200.000 kotlů, nyní jich zůstává stále přes 150 000.

"U tohoto čísla je nutné si uvědomit, že významná část provozovatelů těchto kotlů nepočítá s jejich výměnou minimálně do příštího roku. Jedná se buď o starší seniory nebo o sociálně slabé lidi, kteří výměnu nemají jak profinancovat," řekl Lyčka. Část provozovatelů podle něj nejspíš bude čekat na to, jak bude zákaz v praxi kontrolován.

Velký nárůst poptávky potvrdila také společnost Acetex. Podle ní část zájemců stále váhá zejména kvůli finanční náročnosti výměny. Výměna tak velkého počtu zdrojů v termínu proto podle jednatele firmy Reného Miloty určitě není reálná. "Přitom teď na takové výměny máme volné kapacity. Na podzim, kdy začíná topná sezona, bude mnohem složitější najít kapacitu, protože nás bude mnohem více zaměstnávat servis a údržba," uvedl Milota.

