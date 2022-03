V ČR se dál organizuje pomoc pro Ukrajinu, mimo jiné i pro zvířata

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Oleg Kr / Flickr Společnost pro zvířata zahájila sbírku na pomoc zvířatům v ukrajinských útulcích a zoologických zahradách nebo opuštěným domácím mazlíčkům.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Česku dál pokračuje organizování humanitární pomoci a sbírek na podporu Ukrajiny. Společnost pro zvířata zahájila sbírku i na pomoc zvířatům v ukrajinských útulcích a zoologických zahradách nebo opuštěným domácím mazlíčkům, které jejich majitelé při útěku nechávají například na ulicích ve Lvovu.Peníze chce společnost použít na nákup krmení, potřeb pro zvířata a veterinárních léků, které doručí na Ukrajinu. Od pondělí budou moct lidé darovat věci pro zvířata rovněž na adrese Melantrichova 15 v Praze 1, a to vždy od pondělí do pátku v čase od 13:00 do 17:00.

Ukrajina čelí od 24. února invazi ruských vojsk. Západ včetně ČR útok odsoudil a vyhlásil proti Rusku přísné sankce.

reklama