https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-dilli-se-po-roce-opet-vyrazne-zhorsilo-ovzdusi-na-vine-jsou-oslavy-svatku
V Dillí se po roce opět výrazně zhoršilo ovzduší, na vině jsou oslavy svátku

24.10.2025 21:03 (ČTK)
V indické metropoli Dillí se tento týden výrazně zhoršila kvalita ovzduší, a to den poté, co miliony Indů odpalovaly ohňostroje na oslavu hinduistického svátku díválí. Informovala o tom agentura AP. Úřady před svátkem každoročně zakazují odpalování pyrotechniky, lidé ale tato nařízení často nerespektují.
 
Oslavující v hlavním městě odpalovali petardy až do pondělních nočních hodin, kvůli čemuž se již znečištěné ovzduší naplnilo kouřem a jemnými částicemi. V úterý ráno vystoupal index kvality ovzduší v několika čtvrtích nad 350, což je podle denních doporučených limitů Světové zdravotnické organizace (WHO) úroveň považovaná za závažnou a zdraví nebezpečnou. Ve městě se také kvůli smogu a šedému oparu snížila viditelnost.

"Nikdy jsem nic podobného neviděl. Kvůli znečištění tady nic nevidíme," řekl jeden z návštěvníků metropole, kde i s přilehlým okolím žije přes 30 milionů lidí.

Indický nejvyšší soud minulý týden zmírnil plošný zákaz petard v metropoli během svátku a také povolil, aby lidé omezeně používali takzvané zelené petardy vypouštějící asi o 30 procent méně znečišťujících látek. Soudem povolené dny a hodiny se ale stejně jako v minulosti většinou porušovaly.

Den po oslavách slavnosti světel díválí se velká indická města pravidelně ocitají mezi desítkou nejznečištěnějších měst světa. Kromě ohňostrojů stojí za jejich znečištěním především automobily, průmyslové emise, prach ze stavenišť a dým vznikající při spalování odpadků a zbytků zemědělských plodin na polích v okolí. Úřady proto omezují stavební činnost nebo používání dieselových generátorů, podle ekologů je ale potřebnější využívat čistší energie a přísněji kontrolovat emise vozidel.

Mikročástice v ovzduší mají vliv na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny plic.

