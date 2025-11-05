https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-dublovicich-na-pribramsku-se-uskutecni-referendum-o-pruzkumu-nerostu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

5.11.2025 21:32 | DUBLOVICE (ČTK)
Volební místnost
Volební místnost
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Ludek / Wikimedia Commons
V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají obavy z negativních dopadů na životní prostředí, zdraví obyvatel, hodnotu nemovitostí, vlastnická práva, krajinný ráz i celkovou kvalitu života, řekla ČTK starostka Jana Dufková (nez.). Podobná referenda se už konala 10. října v nedalekých Příčovech a Prosenické Lhotě, lidé tam záměr odmítli.
 
V Dublovicích budou hlasující v referendu odpovídat na otázku, zda souhlasí s činnostmi na území obce, které mohou vést k těžbě nerostných surovin. Vyjádření jejich vůle má posílit mandát obecního zastupitelstva při jednání s orgány státní správy a dalšími subjekty.

O průzkum území požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Cílem je provést geologický průzkum ložisek antimonu a dalších doprovodných stopových či vzácných prvků. Nalezení ekonomicky využitelných zásob těchto rud může vést podle Dufkové k zahájení jejich těžby.

"Antimon je dnes řazený mezi kritické suroviny EU a bojíme se, jestli nebude zařazen mezi strategické suroviny ČR," uvedla Dufková. Změna legislativy by podle ní mohla omezit majitele pozemků v jejich vlastnických právech. Antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře v obchodní válce se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin.

Záměr se kromě Příčov, Prosenické Lhoty a Dublovic dotýká i dalších obcí, jako jsou Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. V případě Příčov a Dublovic jde o stejné řízení. "Jako starostové spolupracujeme, máme spolu schůzky a řešíme vše společně," řekla Dufková. Další obce se podle jejích informací k vyhlášení referend nechystají. Kromě toho lidé podepisují petice proti zahájení průzkumů, a to i v elektronické podobě.

Dřívějšího referenda v Příčovech se zúčastnilo 84,23 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 98,3 procenta z nich. V Prosenické Lhotě hlasovalo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta. Výsledky obou referend jsou tak platné a závazné.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
