V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů
O průzkum území požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Cílem je provést geologický průzkum ložisek antimonu a dalších doprovodných stopových či vzácných prvků. Nalezení ekonomicky využitelných zásob těchto rud může vést podle Dufkové k zahájení jejich těžby.
"Antimon je dnes řazený mezi kritické suroviny EU a bojíme se, jestli nebude zařazen mezi strategické suroviny ČR," uvedla Dufková. Změna legislativy by podle ní mohla omezit majitele pozemků v jejich vlastnických právech. Antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře v obchodní válce se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin.
Záměr se kromě Příčov, Prosenické Lhoty a Dublovic dotýká i dalších obcí, jako jsou Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. V případě Příčov a Dublovic jde o stejné řízení. "Jako starostové spolupracujeme, máme spolu schůzky a řešíme vše společně," řekla Dufková. Další obce se podle jejích informací k vyhlášení referend nechystají. Kromě toho lidé podepisují petice proti zahájení průzkumů, a to i v elektronické podobě.
Dřívějšího referenda v Příčovech se zúčastnilo 84,23 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 98,3 procenta z nich. V Prosenické Lhotě hlasovalo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta. Výsledky obou referend jsou tak platné a závazné.
