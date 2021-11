V EU loni shořely lesy o rozloze Libereckého kraje, letos je situace horší

22.11.2021 05:29

zděšení je jen v tom, jestliže se na to koukáte lineárně, příroda se lineárně nikdy nevyvíjela, to je asi tak podobné jako zděšení, že nám dochází " ubytovací kapacity" v nemocnicích a tak se vytváří další linearnost jako je lockdowny, protože ani vir se nechová podle toho jak si přejeme (lineárně) ale volatilně a vědecké studie jsou jen o tom, aby naší podstatu zamřížovali do linií Y,X a různých tabulek a nakonec z toho je nejvíc překvapený zase jen Homo Sapiens a vytváří další panické hrůzy jako je zahleděnost do CO2, pro které nevidí přes boudu na stodolu...je to ukázka, jak jsme manipulováni, zneužíváni a deintegrováni ve vlastní osobě a osobnosti.

