V kauze zrušení rozhodnutí o umístění objektů na D49 podá ŘSD kasační stížnost

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podá kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září o změně umístění 22 objektů na budovaném úseku dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Podání mimořádného opravného prostředku ČTK potvrdil Václav Koblenc z tiskového oddělení ŘSD.

Krajský soud ve věci rozhodoval na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria. Věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení. Rozhodnutí soudu může podle vyjádření zástupců ŘSD prodloužit stavební řízení a posunout termín zprovoznění dálnice, které bylo plánováno na konec letošního roku. O kasačních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud. Napadené pravomocné rozhodnutí krajského soudu může zrušit a vrátit mu věc k novému rozhodnutí se svým závazným právním názorem, případně může na základě povahy věci rozhodnout sám.

Ve svém rozsudku z 31. ledna, který nabyl právní moci 7. února, krajský soud konstatoval, že o umístění některých objektů souvisejících se stavbou dálnice rozhodly úřady nezákonně. Jde například o protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže nebo odlučovače ropných látek.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl ve zveřejněném podcastu uvedl, že i po rozsudku krajského soudu stavba dálnice pokračuje. "Samozřejmě může to mít negativní dopady z hlediska dostavby dálnice a jejího zprovoznění, protože je podmínkou dostavět de facto protihlukové stěny, dostavět i odlučovače ropných látek, aby dálnice byla funkční. To znamená, my potřebujeme v tuto chvíli se dostat k tomu, abychom změnu územního rozhodnutí dostali zpátky do právní moci a získali příslušná stavební povolení, abychom posléze mohli dálnici zprovoznit," řekl Mátl.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky takzvaného stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu. Stavební úřad v Holešově na Kroměřížsku si zase podle aktivistů neobstaral správné stanovisko zlínského magistrátu k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozornil, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a budou řádně vyčištěny.

"S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky," uvedl minulý týden předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Soudy se v souvislosti s dálnicí D49 zabývají ještě dalšími dvěma žalobami Dětí Země a jednou jejich kasační stížností.

V roce 2021 obnovená stavba dálnice D49 zahrnuje 17,3 kilometru dlouhý úsek mezi Hulínem a Fryštákem. Jeho zprovoznění plánuje ŘSD na konci letošního roku. Stavbu dálnice D49 silničáři slavnostně zahajovali v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologů. Budovaný úsek D49 odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku.

