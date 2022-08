V Kolumbii byl po 12 letech znovu spatřen vzácný kolibřík tyrkysový

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Gould, John: A monograph of the Trochilidae, or family of humming-birds (1880) / Gould, John: A monograph of the Trochilidae, or family of humming-birds (1880) / Wikimeda Commons

V Kolumbii byl poprvé od roku 2010 znovu spatřen vzácný kolibřík tyrkysový. Ten žije jen v kolumbijském pohoří Sierra Nevada de Santa Marta, ale vědci se obávali, že už možná vyhynul. Značná část tropického pralesa, v němž tito kolibříci žijí, byla totiž vykácena či vypálena kvůli zemědělství. Je to teprve potřetí, co se tento druh podařilo zdokumentovat. Poprvé to bylo v roce 1946 a podruhé v roce 2010, kdy vědci pořídili první fotografie tohoto druhu ve volné přírodě.

Jak napsal server deníku The Guardian, ornitologové mají nyní důvod k radosti, jelikož se kolibříka tyrkysového (Campylopterus phainopeplus) podařilo zachytit místnímu zkušenému pozorovateli ptáků. Yurgen Vega kolibříka zahlédl, když se skupinami na ochranu přírody pracoval na průzkumu endemicky se vyskytujících ptačích druhů v oblasti pohoří Sierra Nevada de Santa Marta.

“Bylo to naprosté překvapení," řekl nadšený Vega. "Když jsem ho uviděl, okamžitě mě napadlo, že je to kolibřík tyrkysový. Nemohl jsem uvěřit, že tam na mě čeká, až sáhnu pro kameru a začnu natáčet. Byl jsem skoro přesvědčený, že je to on, ale raději jsem byl opatrný. Mohl to být kolibřík azurový, který se s kolibříkem tyrkysovým často plete. Ale jakmile jsme viděli ty záběry, věděli jsme, že je to pravda," dodal.

Kolibřík tyrkysový je podle Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) kriticky ohrožený druh. Jedinec, kterého se v Kolumbii podařilo natočit, byl sameček. Hřadoval na větvičce a vyluzoval zpěv, který má podle vědců přilákat samičku a jímž zároveň sameček hájí své území.

Sierra Nevada de Santa Marta v severní Kolumbii je domovem široké škály volně žijících živočichů, včetně 24 druhů ptáků, kteří se nevyskytují nikde jinde. Vědci ale odhadují, že tu zůstává jen zhruba 15 procent původní plochy nedotčeného pralesa.

