V lesích Vysočiny začalo rojení kůrovce, jen déšť kalamitu nezastaví

V některých částech Vysočiny už kůrovec napadl také mladší smrkové porosty, i ve stáří okolo 50 let.

V lesích na Vysočině začalo tento měsíc první rojení kůrovce. Kůrovcová kalamita v tomto kraji už je tak velká, že jen návrat k chladnějšímu a vlhčímu počasí k jejímu zastavení stačit nebude, uvedlo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL). Situace na drobných i větších lesních majetcích je podle sdružení kritická, cena dřeva loni znovu klesla.

Vláda by podle sdružení měla v nejbližších týdnech rozhodovat o příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v zemi za loňský rok. "Podle provedených analýz dosáhly ekonomické dopady kalamity v roce 2020 částky 44 miliard korun. Za odpovídající pomoc státu vlastníkům lesů bychom považovali příspěvek ve výši 30 procent těchto škod," uvedl místopředseda SVOL Stanislav Janský. Nestátní vlastníci lesů by pak podle něj získali přibližně sedm miliard korun.

Zejména menší vlastníci lesů se podle sdružení stále potýkají s nedostatkem zpracovatelských kapacit, byť se nabídka služeb od začátku kalamity zvýšila. Průměrná cena dřeva na odvozním místě u nestátních vlastníků lesů podle sdružení loni klesla na 775 korun za metr krychlový, zatímco v roce 2017 byla 1403 Kč za metr krychlový. Méně kvalitní vlákninové dřevo bylo ztrátové, lesníci na jeho výrobě tratili 120 Kč až 250 Kč za metr krychlový. Majitelé menších rozloh lesů na toto dřevo podle sdružení SVOL skoro nemají šanci najít kupce.

V některých částech Vysočiny už kůrovec napadl také mladší smrkové porosty, i ve stáří okolo 50 let. Podle jednatele Městské správy lesů Pelhřimov Martina Kokeše les do 50 let věku generuje pouze náklady. Jeho předčasné vytěžení pro lesníky představuje ekonomickou újmu na řadu let dopředu. "Přicházíme tak o budoucnost," uvedl.

Návštěvníci lesů by podle sdružení kvůli své bezpečnosti měli respektovat zákaz vstupu do míst, kde probíhá těžba. Lesníci také odkládají opravy lesních cest poničených technikou. "Nemají na to dnes ani prostor, ani prostředky," uvedl Janský. Podpora na opravy stávajících lesních cest z národních zdrojů podle něj není, což je podle něj jedna z věcí, kterou by chtěl SVOL do budoucna změnit.

Těžba dřeva na Vysočině byla předposlední dva roky nejvyšší v ČR, loňský výsledek zatím statistici nezveřejnili. V letech 2006 až 2016 se na Vysočině těžilo ročně mezi 1,3 až 1,6 milionu metrů krychlových dřeva, za rok 2019 bylo vytěženo 7,76 milionu metrů krychlových.

