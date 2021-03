V Liberci se objevil kůrovec, který napadá buky

Zbyněk Šeděnka 18.3.2021 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl

Kdyby ta potfora žila na povrchu, dalo by se to nějakým postřikem ošetřit. Problém je v tom, že ona žije v pletivech a postřik by na ni neučinkoval. U pokojových kytek se to řeší systémovými přípravky, které se dají do zálivky. To je ale u stromů problém. Jednak je tu otázka dávkování a pak, nevíme, co by to udělalo ve spodních vodách.

