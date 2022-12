V liberecké záchranné stanici Archa letos poprvé zahnízdili puštíci obecní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V liberecké záchranné stanici pro volně žijící živočichy Archa letos poprvé zahnízdili puštíci obecní. Dvě vylíhlá mláďata ochranáři vypustili do přírody, sdělila vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Pomoc handicapovaným volně žijícím živočichům poskytuje Archa od roku 2009. Mláďata puštíků se v ní ale dosud nevylíhla, i když tři sovy již léta obývají společnou voliéru s handicapovanými orly královskými. "Je to poněkud neobvyklá sestava, která vznikla z kapacitní nouze, ale jejich soužití je bezproblémové. Přesto nás nikdy nenapadlo, že by puštíci měli chuť hnízdit," uvedla Hancvenclová. Letos na jaře však pracovníci Archy našli na zemi ve voliéře jejich vejce, a tak narychlo na stěnu připevnili hnízdicí budku. Všichni tři puštíci se do ní ihned nastěhovali a následně přivedli na svět dvě mláďata.

V létě se mláďata připravovala na vypuštění do volné přírody, stejně jako další zdraví ptáci. Pošesté vyvedla svá mláďata v Arše trvale hendikepovaná káňata lesní. "Od roku 2016 úspěšně hnízdí každý rok a doposud se od nich v Arše vylíhlo 18 káňat. V tomto roce jsme mohli vypustit tři takto odchovaná mladá káňata,“ řekla vedoucí záchranné stanice.

Úspěšná je Archa i u poštolek obecných. Chovný pár sice před několika lety uhynul, zbývající poštolky ale fungují jako náhradní rodiče pro mláďata, která vypadnou z hnízda nebo přijdou o své pravé rodiče. "Letos byl přísun těchto mláďat zcela neobvyklý a naše dva adopční páry se dost zapotily. Celkem odchovaly devět osiřelých ptáčat," uvedla dříve Hancvenclová. Neobvyklý byl podle ní zejména první odchov. "Jeli jsme pro dospělou poštolku, která spadla do bazénu. Než uschla a mohla být vypuštěna, snesla v přepravce vejce. To jsme podložili našemu hnízdícímu páru. Jaké bylo naše překvapení, když se po měsíci vylíhlo mládě," dodala Hancvenclová. Později se do Archy dostalo osm dalších poštolek, která krátce po vylíhnutí přišla o rodiče. Všechna tato mláďata hendikepovaní dravci úspěšně odchovali a pracovníci Archy je nyní v průběhu léta postupně navrací zpět do volné přírody.

