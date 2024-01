V Libereckém kraji začnou na jaře další stavby financované z Fondu Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Libereckém kraji by měly na jaře začít další stavby financované z Fondu Turów. Na dotaz ČTK to řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). Začít by měly stavby vodovodů v Hrádku nad Nisou a Chrastavě dohromady bezmála za 192 milionů korun bez DPH. Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje také stavbu přivaděče, který by měl posílit zásobování pitnou vodou v obou oblastech, náklady odhaduje na 300 milionů korun.

S financováním nákladných projektů by měly pomoci kompenzace, které na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby v dole Turów zaplatilo před dvěma lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří. Země se dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (869 mil.Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm díky úrokům více než 907 milionů korun.

Na dofinancování by se podle dohody měla podílet také ministerstva životního prostředí a zemědělství. Hrádek nad Nisou a Chrastava už mají vysoutěžené dodavatele svých staveb a žádají na své projekty o dotace z fondu životního prostředí, rozhodnutí ale zatím nepadlo. "Já stále doufám, že ty projekty budou úspěšné a že nějakou část budeme financovat ze státního fondu," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kdyby měl všechno zaplatit Fond Turów, na stavby připravované na Frýdlantsku by už zbylo jen kolem 250 milionů korun.

Pokračování těžby v polském hnědouhelném dolu Turów a jeho plánované rozšíření ohrožují zásobování vodou v příhraničních oblastech Libereckého kraje. Nové stavby by měly zajistit pro obyvatele v oblasti Hrádku nad Nisou, Chrastavy a také na Frýdlantsku dostatek vody. První projekt začal už loni létě, kdy SVS začala stavět úpravnu vody v liberecké části Machnín. Hotová bude příští rok na podzim. Na projekt za 164,5 milionu korun získala SVS bezmála 56 milionů korun z Operačního programu životní prostředí, zbylých 108,5 milionu korun přidá Fond Turów.

Na Frýdlantsku se na přípravě projektů teprve pracuje, hotové je chtějí mít v příštím roce. Přípravu zkomplikovala hlavně složitá jednání s majiteli pozemků, po nichž by měly nové vodovody a přivaděče vést, řekl ČTK Dan Ramzer (ODS), starosta Frýdlantu a předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti (FVS), která zajišťuje zásobování pitnou vodou pro více než 23.000 obyvatel Frýdlantského výběžku. Náklady se tam předběžně odhadují na 800 milionů korun.

reklama