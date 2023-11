V Napajedlech je první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku Zdroj | Solar Global Elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku firmy Solar Global v Napajedlech na Zlínsku. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku uvedla tento týden do provozu první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku. Plyn vyrobený pomocí fotovoltaické elektrárny za podpory větrné energie se uplatní při dlouhodobé akumulaci elektřiny z čistých zdrojů, v areálu také vznikne plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem, řekl předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal. "Zelený vodík umožňuje dlouhodobě, i v řádu měsíců, akumulovat čistou energii z obnovitelných zdrojů, a vhodně tak doplňuje velkokapacitní bateriová úložiště, která jsou efektivní v krátkodobém skladování přebytků z fotovoltaiky nebo větrných elektráren," uvedl Skopal. Elektrolyzér vyrobí ročně 8000 kilogramů bezemisního vodíku, což umožňuje osobnímu vozu ujet 800 000 kilometrů nebo 80 000 kilometrů u vodíkového autobusu. "Systém jsme doplnili i bateriovým úložištěm o kapacitě 206 kWh a výkonu 100 kW. Zelený vodík je skladován ve vyrovnávacím tlakovém zásobníku o kapacitě 640 litrů," uvedl Skopal. Společnost instalovala zařízení na jaře, od června bylo v testovacím provozu. Náklady byly zhruba 35 milionů korun, z toho devět milionů tvořila dotace ministerstva životního prostředí, řekl předseda představenstva. Zelený vodík chce Solar Global využít zejména pro akumulaci energie. V areálu do dvou let vznikne také plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem. "Je řada měst, která by si ráda koupila vodíkové autobusy, ale nemají je kde plnit," uvedl Skopal. Vozy s vodíkovým pohonem chce mít také Solar Global. Kromě vodíku bude elektrolyzér vyrábět i bezemisní kyslík využitelný v průmyslu, potravinářství nebo zdravotnictví. Společnost připravuje další projekt u Kolína, kde by měla být fotovoltaická elektrárna a elektrolyzér, který bude čtyřikrát větší než napajedelský. "V Česku v nedávné době vzniklo už několik jednotlivých zařízení na výrobu zeleného vodíku, ale jde pouze o pilotní projekty určené k testování praktického využití tohoto zeleného plynu. Solar Global je první společnost u nás, která se do výroby zeleného vodíku pustila ve velkém průmyslovém měřítku, má promyšlenou ekonomiku projektu, uplatnění technologie na trhu i vizi, jak z vodíku udělat integrální součást svého podnikání," uvedl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla. Slavnotního zahájení provozu se zúčastnil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Zelený plyn považuji za řešení, které v budoucnu vedle baterií pomůže řešit přebytky elektřiny ze solárních a větrných elektráren. Jeho postupné využití v praxi je součástí mozaiky řešení pro ekonomiku nezávislou na fosilních palivech. Zelený vodík pomůže k dekarbonizaci průmyslových podniků nebo hromadné veřejné dopravy," uvedl ministr. Klimaticko-energetický plán, na jehož přípravě se podílelo i ministerstvo životního prostředí, podle Hladíka počítá s vodíkem jako udržitelnou náhradou zemního plynu. "Výhodou zeleného vodíku je navíc možnost výroby přímo v Česku. Naším cílem je v roce 2030 vyrobit až 32 000 tun vodíku," uvedl Hladík. Projektů se zeleným vodíkem se podle ministra připravuje či staví v republice více. Technologie v komerční části začíná, mezi lety 2030 a 2040 se očekává masivní růst využívání vodíku, podotkl Hladík. Při změně Modernizačního fondu by se z něj měl vyčlenit nový titul, který bude zaměřený právě na moderní způsoby výroby, logistiky, skladování, čerpací stanice a využívání vodíku či biometanu. Skupina Solar Global vznikla v roce 2009, má asi 150 zaměstnanců. Je producentem energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. Přes dceřiné společnosti zajišťuje servis stovkám elektráren, obchoduje s elektrickou energií a investuje do inovativních řešení v oblasti takzvané zelené energetiky. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Ceny Adapterra Awards vyhrál obnovený lesopark v Brně i ekologická vozovna tramvají Firma Silon chce vyvíjet materiály, které sníží emise oxidu uhličitého Na velké firmy zřejmě dopadne povinnost podávat zprávu o udržitelnosti

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.