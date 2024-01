V Německu meziročně vzrostly instalace větrných elektráren o 48 procent

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Německu loni vzniklo 745 pevninských větrných elektráren s instalovaným výkonem 3567 megawattů, což bylo meziročně o 48,3 procenta více. Oznámila to šéfka německého svazu větrné energie BWE Bärbel Heidebroeková, která zdůraznila, že je potřeba zachovat tempo budování. Loni v Německu podle revidovaných dat nové instalace větrných elektráren zajistily výkon 2405 megawattů. To znamenalo nárůst oproti roku 2021 o 25 procent.

"V loňském roce jsme zaznamenali vrcholný nárůst nových povolení. Spolková vláda a regionální správy nyní musí táhnout za jeden provaz, aby tento pozitivní vývoj nadále pokračoval," řekla Heidebroeková. "Úspěšný náběh budování zdrojů obnovitelné energie musí být více než jen reakce na vnější hrozby. Potřebujeme právní rámec, který dlouhodobě vyjasní a zajistí plánování i za stávající parlamentní období," poznamenala.

Vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze výstavbu zdrojů obnovitelné energie považuje za cestu k energetické bezpečnosti a nezávislosti na cenách fosilních paliv. Nové volby, po nichž usednou ve Spolkovém sněmu noví poslanci a po nichž se může k moci dostat jiná vláda, čekají Němce v roce 2025.

Pro letošní rok BWE a strojírenský svaz VDMA očekávají, že pokud rychlost schvalování a výstavby nepoklesne, nové pevninské instalace větrných elektráren přesáhnou 4000 megawattů, tedy více než čtyři gigawatty. Německo má v současnosti pevninské větrné elektrárny o instalovaném výkonu přes 61 gigawattů.

Německá vláda chce mít do roku 2030 pevninské větrné elektrárny o instalovaném výkonu asi 115 gigawattů. Větrné parky v Severním a Baltském moři mají mít v té době výkon 30 gigawattů, podle prozatímních dat z poloviny loňského roku udává BWE jejich výkon na 8,4 gigawattu.

Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2045 hodlá dosáhnout emisní neutrality. Jedním z pilířů tohoto plánu je elektrifikace. Do roku 2030 chce Německo získávat 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i z větrných a solárních elektráren.

