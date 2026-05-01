V Nízkém Jeseníku a na Odersku vznikají lavičky propojující hornictví a vesmír
Zemanová uvedla, že inspirací při přípravě projektu měli několik. "Jednak to byl náš pocit, že toto je to správné místo ve vesmíru pro život," řekla. Myšlenka navazuje i na odkaz významného astronoma a fyzika Františka Halašky, na jehož počest byla v regionu před časem postavena rozhledna. "Také jsme se zabývali tématem, že v Krajině břidlice není příliš husté osídlení, takže tady není téměř žádný světelný smog. Dá se tady nerušeně pozorovat noční hvězdná obloha," doplnila.
Lavičky navržené výtvarníkem Lumírem Moučkou jsou vyrobeny z materiálu, který dal kraji jméno, z břidlice. První lavička pojmenovaná Měsíční už slouží svému účelu na kopci mezi Vodárenským vrchem a sídlištěm Dolní v Bruntále. Další dvě zastavení se dokončují. V Budišově nad Budišovkou na Opavsku bude lavička Pod Mléčnou dráhou a v Odrách na Novojičínsku s názvem Ryby. V případě dalších laviček se připravují projekty. Jmenovat se mají Sluneční, Polárka, Polední, Magnetická či Nov.
Celkové náklady na vybudování prvních tří laviček byly podle Zemanové asi dva miliony korun. Částkou pokrývající 75 procent nákladů přispěl Moravskoslezský kraj, zbytek doplácí obce, kde lavičky jsou.
Spolek Krajina břidlice sdružuje desítku obcí a měst z oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Organizuje turistickou, kulturní, environmentální a propagační činnost, zejména související s historií těžby břidlice. V roce 2022 získal spolek pro oblast statut národního geoparku, který vloni obhájil.
