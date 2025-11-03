https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-modernizaci-verejneho-osvetleni-rozdeli-mzp-pul-miliardy-korun-v-dotacich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na modernizaci veřejného osvětlení rozdělí MŽP půl miliardy korun v dotacích

3.11.2025 18:27 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na modernizaci veřejného osvětlení rozdělí ministerstvo životního prostředí půl miliardy korun formou dotací. Obce tak mohou staré lampy vyměnit za úsporná světla, která šetří energii, snižují světelný smog a jsou šetrná k přírodě. Peníze budou z Modernizačního fondu, ve kterém jsou výnosy z emisních povolenek.
 
"Vedle úspor a přínosů pro životní prostředí má moderní veřejné osvětlení zásadní vliv na kvalitu života obyvatel. Modernizace tak není jen technickou inovací, ale i strategickým investičním krokem, který podporuje rozvoj chytrých obcí. To je také důvod, proč modernizaci veřejného osvětlení dlouhodobě podporujeme," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nová dotační výzva navazuje na finanční podporu s názvem PUBGRID, ve které resort obcím na území národních parků rozdělil více než 147 milionů korun na modernější a úspornější veřejné osvětlení.

"Nyní chceme dát možnost i ostatním obcím z celé České republiky. Automatizace a optimalizace soustav veřejného osvětlení obcím přinese nejen výrazné úspory energie, ale také čistší noční oblohu a zdravější prostředí pro lidi i přírodu," dodal Hladík.

Obce mohou díky nové výzvě investovat nejen do samotné výměny světelných zdrojů, ale i do rekonstrukce stožárů a rozvoden, optimalizace rozmístění svítidel či instalace chytrých technologií. Cílem je podle ministerstva vytvořit efektivní a moderní systémy, které lze v budoucnu propojit s další městskou infrastrukturou.

Výše dotace se bude odvíjet od množství uspořené energie, kterého se náhradou za moderní osvětlení dosáhne. "Výpočet bude velice jednoduchý – 60 korun za každou jednu kilowatthodinu uspořené primární energie," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

"Podpoříme i projektovou přípravu a technický dozor. Obce tak mohou získat až polovinu výdajů na realizaci. Cílíme především na nové realizace, proto způsobilé budou ty výdaje, které vznikly nejdříve 1. července letošního roku," dodal Valdman.

Ministerstvo začne přijímat žádosti 1. prosince, vlastníci infrastruktury veřejného osvětlení je budou moci podávat do 30. září příštího roku. Projekty pak musí být ukončeny do pěti let od schválení dotace.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Světluška větší Foto: Tero Karppinen Flickr Hmyzem roku 2025 se staly světlušky. Vědci chtějí jejich prostřednictvím upozornit na světelné znečištění Světlo ze skleníků Foto: Stijlfoto Flickr Polární záře? Britku zmátlo osvětlení z pěstírny rajčat Temnalóna v Manětíně Foto: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Manětínská oblast tmavé oblohy oslavila 10 let

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 57

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 85

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 24

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 41

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist