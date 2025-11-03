Na modernizaci veřejného osvětlení rozdělí MŽP půl miliardy korun v dotacích
Nová dotační výzva navazuje na finanční podporu s názvem PUBGRID, ve které resort obcím na území národních parků rozdělil více než 147 milionů korun na modernější a úspornější veřejné osvětlení.
"Nyní chceme dát možnost i ostatním obcím z celé České republiky. Automatizace a optimalizace soustav veřejného osvětlení obcím přinese nejen výrazné úspory energie, ale také čistší noční oblohu a zdravější prostředí pro lidi i přírodu," dodal Hladík.
Obce mohou díky nové výzvě investovat nejen do samotné výměny světelných zdrojů, ale i do rekonstrukce stožárů a rozvoden, optimalizace rozmístění svítidel či instalace chytrých technologií. Cílem je podle ministerstva vytvořit efektivní a moderní systémy, které lze v budoucnu propojit s další městskou infrastrukturou.
Výše dotace se bude odvíjet od množství uspořené energie, kterého se náhradou za moderní osvětlení dosáhne. "Výpočet bude velice jednoduchý – 60 korun za každou jednu kilowatthodinu uspořené primární energie," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
"Podpoříme i projektovou přípravu a technický dozor. Obce tak mohou získat až polovinu výdajů na realizaci. Cílíme především na nové realizace, proto způsobilé budou ty výdaje, které vznikly nejdříve 1. července letošního roku," dodal Valdman.
Ministerstvo začne přijímat žádosti 1. prosince, vlastníci infrastruktury veřejného osvětlení je budou moci podávat do 30. září příštího roku. Projekty pak musí být ukončeny do pěti let od schválení dotace.
