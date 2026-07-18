V olomoucké zoo se letos narodilo 11 kolouchů vzácného siky vietnamského
Všechna letošní mláďata jsou potomky jediného samce, a proto zoo původního chovného jelena letos vyřadila z reprodukce. Nahradil ho nepříbuzný samec narozený v Tierparku Berlín, který do Olomouce přicestoval ze Zoo Hluboká nad Vltavou. Na konci léta se připojí ke stádu, kde bude připouštět 19 laní. Cílem je zachovat genetickou rozmanitost evropské populace.
Olomoucké stádo siků vietnamských je podle koordinátora evropského chovu Jana Pluháčka třetí největší na světě. Více jedinců chovají pouze zoologické zahrady ve francouzském Lisieux a nizozemském Beekse Bergenu. Evropské zoologické zahrady v současnosti nesou hlavní odpovědnost za zachování siky vietnamského, protože populace v severoamerických zoo postupně zanikla. Do budoucna se počítá i s možností návratu tohoto poddruhu do přírody v severním Vietnamu.
Sika vietnamský je nejjižněji žijícím poddruhem jelena sika. Obýval severní Vietnam a jižní Čínu. Před 50 lety byl zcela vyhuben a přežil jen na farmách. Z nich se dostal i do zoologických zahrad v Evropě a poté do severoamerických zoo.
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