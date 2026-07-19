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V Olomoucké zoo se narodil mládě vzácně chovaného hrabáče kapského

19.7.2026 13:06 | OLOMOUC (ČTK)
Foto | Zoo Olomouc / Zoo Olomouc
V olomoucké zoologické zahradě se narodilo mládě vzácně chovaného hrabáče kapského. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě prospívá dobře. ČTK to sdělila zooložka Eliška Veselá.
 
Odchov hrabáčů je podle Veselé velmi náročný. V přírodě tráví samice s mládětem den v noře, zatímco v noci odchází za potravou a mládě zůstává samo. V olomoucké zoo proto mládě v noci spí ve vyhřívaném boxu s teplotou kolem 33 stupňů Celsia a přes den jej chovatelé v pravidelných intervalech přikládají k matce na kojení.

"Hrabáčí matka má o mateřské laskavosti trochu jiné představy než většina z nás, navíc je občas dosti nepozorná, neopatrná a s kojením mláděte si nedělá příliš velké starosti. Proto, pokud se chtějí chovatelé v zoologických zahradách vyhnout zbytečným ztrátám, musí mláděti věnovat velkou péči," podotkla Veselá.

Olomoucká zoo chová hrabáče kapské od roku 2017. První mládě se zde narodilo v březnu 2020 a dosud se zahradě podařilo odchovat tři mláďata. Hrabáč kapský patří mezi vzácně chované druhy. V Evropě se o něj stará zhruba 25 zoologických zahrad a od začátku letošního roku se podle olomoucké zoo kromě jejich mláděte narodila pouze další tři. V České republice hrabáče kromě Olomouce chovají také zoologické zahrady v Praze, Plzni a Dvoře Králové.

Hrabáč kapský žije v Africe jižně od Sahary a živí se především termity, které vyhrabává silnými drápy a sbírá až 30 centimetrů dlouhým lepkavým jazykem. V zoologických zahradách dostává speciální směs z masa, granulí, vajec, ovoce, obilovin a další potravy, kterou doplňují například mouční červi.

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