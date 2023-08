V Pardubicích jednají zahradníci o novém způsobu sečení trávy

Foto | Jerry Zhang / Jerry Zhang / Unsplash Pro městskou organizaci by to znamenalo, že musí častěji sekat. Potřebovala by víc sekaček bez sběrného koše. Ve výsledku by ale sekání mohlo být rychlejší a levnější. Obvody musí s postupem souhlasit. Ilustrační foto

Podnik Služby města Pardubic jedná s městskými obvody o jiném způsobu sečení trávníků. Posečená tráva by se neodvážela do kompostárny, ale zůstala na místě. Novinka by zlepšovala v obdobích sucha kvalitu trávy i podmínky pro živočichy. ČTK to řekl vedoucí divize péče o zeleň Služeb města Pardubice Vlastislav Šanda.

"Navrhujeme obvodům, aby se sekalo beze sběru, aby se hmota neodvážela na kompostárnu, ale sloužila na místě jako hnojivo, zlepšily by se půdní podmínky pro trávu, lépe by kořenila," řekl Šanda.

Pro městskou organizaci by to znamenalo, že musí častěji sekat. Potřebovala by víc sekaček bez sběrného koše. Ve výsledku by ale sekání mohlo být rychlejší a levnější. Obvody musí s postupem souhlasit.

"Jsou tam obavy, že se to nestihne posekat včas, že tráva přeroste a obávají se toho, jak na to budou reagovat lidí. Potravní řetězec začíná v půdě, vysušená půda a bez živin není dobře. Myslím, že by se mělo dát spíš na odborníky než na názory veřejnosti," řekl Šanda.

V létě se trávníky musí stejně sekat častěji, aby v nich nebujel plevel. Služby dělají odplevelovací seče šťovíků, ovsíku nebo ječmene myšího, který se rychle rozrůstá a dokáže zakrátko zaplevelit velké plochy, dodal Šanda.

Zaměstnanci městské firmy pečují o zeleň včetně zálivky v městském obvodu II v Polabinách, obvodu III na Dubině, obvodu IV, což jsou Pardubičky. Mají také na starosti květinové věže a truhlíky na třídě Míru a například na Pernštýnském městě zalévají květinové vázy. Ve městě je osm obvodů, ostatní si objednávají údržbu zeleně u soukromých firem.

Minulý týden pršelo, což pomohlo doplnit zásoby podzemní vody. Jindy uschlé trávníky byly zelenější. Stačilo ale pár dní tropických veder a místy opět usychají. "Tráva koření velmi mělce, stačí pár dní, aby v profilu, kde jsou kořeny, začala půda schnout," řekl Šanda.

Vodu pracovníci odebírají z Chrudimky, zatím jí je dostatek. Za červenec spotřebovali 243 metrů krychlových vody na zalévání stromů a další zeleně. Vaky, které jsou u některých stromů, zásobují z vodovodní sítě. Voda by měla být bez nečistot, aby neucpávala vodní pytle. Podle hlavní zahradnice Ivy Horákové nejsou vaky tak výhodné, jak by se mohlo zdát. Vodní vaky si ale nechaly instalovat obvody.

"Strom, když má závlahovou mísu, plně nahradí vak. Strom potřebuje při jedné zálivce 80 až 100 litrů vody, vak má objem jenom 57 litrů. Je to kapénková závlaha, která trvá pět až devět hodin. Někdy se dírka ve vaku ucpe, voda se ohřeje, což stromu neprospívá," řekla Horáková.

Kromě údržby současné zeleně každoročně přibývají v Pardubicích nové záhony. Liliové záhony přibyly například v ulici Kosmonautů v Polabinách. Je tam 4000 kusů lilií. Údržba je náročnější, než když jde o obyčejný záhon. "Dělá se to pro lidi, přírodu, aby sídliště bylo hezčí. Je to dobrý pocit, když poděkují, pochválí," dodala zahradnice.

Většinu zálivky obstarávají zaměstnanci městské firmy, je jich kolem 35. V sezoně od dubna do konce roku také podnik najímá brigádníky, stříhají živé ploty nebo plejí záhony, na podzim zametají spadané listí. Brigádníků bývá kolem pěti. Automatickou závlahu mají Tyršovy sady a park na Smetanově náměstí, které jsou v centru města.

