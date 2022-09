V Podyjí rozkvetla vřesoviště, letos ukázkově Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andreas Rockstein / Flickr Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Podyjí na Znojemsku se i letos mohou zájemci potěšit pohledem na rozsáhlé fialově rozkvetlé plochy vřesu obecného. Jsou ho desítky hektarů v pásu od Znojma až k rakouskému Retzu. Nejlépe dostupný je přímo ze Znojma. Po suchých letech letos kvete obzvlášť pěkně, řekl ředitel Správy národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Vřes rozkvétá postupně a pokvete zhruba do konce září. Podyjská vřesoviště patří k unikátům české přírody. Nikde jinde v tuzemsku zájemce nenajde větší porosty vřesu v mozaice se stepními trávníky než právě v Podyjí. Letos vřes navíc podle ochránců přírody kvete ukázkově a z pohledu předchozích suchých let neobvykle pěkně. A fialová vřesoviště v tomto čase vypadají podle nich jako na obrazech z 19. století. "Ty plochy nejsou nijak souvislé, je to pás vřesovišť, který začíná u Znojma a vede zhruba po rakouské městečko Retz," popsal Rothröckl. Významným vlivem, který po staletí formoval podobu vřesovišť, byla z dnešního pohledu intenzivní pastva dobytka. "V podzimních měsících se navíc suchá tráva, kterou zvířata nespásla, vypalovala. Tím si naši předkové připravovali pastvinu na další rok. Díky poloze regionu na hranici květenných oblastí a pestrosti neživé přírody jsou zdejší vřesoviště unikátní a druhově mimořádně pestrá," popsal botanik správy Radek Němec. K nejzajímavějším ukázkám podyjských vřesovišť patří Staré vinice u Havraníků. Mírný balvanitý svah pokrývají porosty vřesu a řídkých stepních trávníků. Havranické vřesoviště má přes 100 hektarů, žije zde například vzácná teplomilná stepní flóra i fauna. Dominantu tvoří traviny jako kostřavy či ostřice nízká, nebo keříky vřesu obecného a kručinky chlupaté. Vyskytují se tam však i vzácné a chráněné druhy rostlin jako koniklec velkokvětý, divizna fialová, smil písečný a kavyl Ivanův, ze živočichů kudlanka nábožná, stepník rudý, dudek evropský nebo strnad zahradní. Drobná dřevina vřesu vykvétá pozdě v létě, v současné době je kvetení na vrcholu, květy budou k vidění zhruba do konce září. "Vykvétá postupně, není to časově ohraničeno třeba na týden. Do konce září ještě určitě pokvete," uvedl ředitel. Doplnil, že rozkvetlý vřes je nejlépe přístupný hned od Znojma, a to na Kraví hoře. "Vede tam značená cesta, zájemce se tam ze Znojma dostane pohodlně pěšky," popsal ředitel. Komu se nechce jít na procházku nebo ho zajímá, jak vlastně krajina v okolí Znojma vypadala v minulosti, může zavítat na výstavu krajinářských obrazů z Podyjí a pohledů do krajiny okolí Znojma. Přehlídka Obrazem do krajiny se v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě koná do 20. listopadu. Národní park Podyjí spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším oblastem Jihomoravského kraje. Je oblíbeným místem pro pěší a cyklisty. Na české straně národního parku je vybudováno téměř 80 kilometrů pěších turistických tras a stejně cykloturistických tras. Přes území parku vedou i dvě trasy pro turistiku na koních. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Proč je tmavka švestková v hledáčku NAJDI.JE? Fotopříběh přirozené obnovy lesa po požáru Na Chomutovsku přibudou dvě přírodní památky

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.