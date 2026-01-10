V průmyslové zóně na Kroměřížsku bude nový biokoridor se 1700 dřevinami
10.1.2026 18:06 | HOLEŠOV (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dean Morley / Flickr
Při výsadbě dřevin využije kraj původní druhy, které se do místních podmínek hodí. Součástí projektu je také následná péče o zeleň. "Nejde však jen o výsadbu stromů. Vytváříme funkční krajinný prvek, který pomůže přírodě přizpůsobit se změnám klimatu a zároveň zlepší ekologické zázemí holešovské průmyslové zóny," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Tomáš Chmela (STAN).
Obdobný projekt už Zlínský kraj spustil v západní a centrální části holešovské zóny. Postupně tam vysází více než 600 stromů a zřídí nové travnaté plochy. Hejtmanství počítá i s protipovodňovým opatřením v podobě takzvaného zasakovacího průlehu, který by měl zadržet dešťovou vodu a umožnit její pozvolné vsakování do půdy.
