V průmyslové zóně na Kroměřížsku bude nový biokoridor se 1700 dřevinami

10.1.2026 18:06 | HOLEŠOV (ČTK)
Ilustrační foto
Zlínský kraj zřídí nový biokoridor v holešovské průmyslové zóně na Kroměřížsku. Vznikne v lokalitě Za Vodárnou – Mokré, kde hejtmanství nechá letos vysadit 740 stromů a 950 keřů. Náklady přesáhnou 5,8 milionu korun, téměř 3,9 milionu pokryje dotace z evropských peněz. Biokoridor přispěje k oživení jednotvárné krajiny, propojí stávající zeleň a vytvoří bezpečný prostor pro pohyb živočichů, sdělila ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
 
Od biokoridoru si kraj slibuje pozitivní změny. "Krajina zde bude rozmanitější a stabilnější, lépe zadrží vodu a nabídne lepší podmínky pro rostliny i živočichy. Zároveň se zvýší estetická hodnota území. Projekt počítá se založením nového travního porostu na ploše více než šesti hektarů," uvedla Ličková.

Při výsadbě dřevin využije kraj původní druhy, které se do místních podmínek hodí. Součástí projektu je také následná péče o zeleň. "Nejde však jen o výsadbu stromů. Vytváříme funkční krajinný prvek, který pomůže přírodě přizpůsobit se změnám klimatu a zároveň zlepší ekologické zázemí holešovské průmyslové zóny," uvedl náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Tomáš Chmela (STAN).

Obdobný projekt už Zlínský kraj spustil v západní a centrální části holešovské zóny. Postupně tam vysází více než 600 stromů a zřídí nové travnaté plochy. Hejtmanství počítá i s protipovodňovým opatřením v podobě takzvaného zasakovacího průlehu, který by měl zadržet dešťovou vodu a umožnit její pozvolné vsakování do půdy.

