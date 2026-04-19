V ptačím parku Josefovské louky vznikly dvě pozorovatelny. Park letos slaví 20 let
"V ptačím parku se po 20 letech existence tímto výrazně zlepšily podmínky pro návštěvníky při pozorování přírody. Nová návštěvnická infrastruktura je zásadním milníkem v jeho rozvoji," sdělil správce ptačího parku Břeněk Michálek.
Vyvýšený chodník z dubového dřeva v délce téměř 300 metrů začíná u výukového altánu a vede podél Staré Metuje. Altán s kapacitou 30 lidí bude sloužit školním exkurzím a účastníkům osvětových akcí. Chodník je součástí asi kilometrového návštěvnického okruhu, po kterém návštěvníci dojdou k jedné ze dvou nových vyhlídek, a to šest metrů vysoké věžové pozorovatelně, která je nejvyšší stavbou v parku.
"Stavba ze dřeva je vybavena schodištěm, průhledy do ptačího parku, lavicemi a informačními cedulemi. Odtud lze přehlédnout podstatnou část území s vodními plochami, tůněmi s vodními ptáky a velkými kopytníky, exmoorskými pony a pratury, kteří v parku pomáhají s údržbou vegetace," uvedl Michálek.
Menší dřevěná pozorovatelna, do které se vejde deset lidí, se nachází na nejvýchodnějším okraji parku a je z ní výhled na mokřadní louku s několika tůněmi a pasoucími se koni.
V parku je také starší pozorovatelna, která je ale těsně nad úrovní terénu a je z ní výrazně omezenější výhled, vznikla před deseti lety.
Stavební práce začaly v létě 2025 a skončily letos na jaře. Projekt návštěvnické infrastruktury ptačího parku stál 3,8 milionu korun, spolufinancován byl EU v Operačním programu Životní prostředí vyhlášeného ministerstvem životního prostředí.
Největším projektem v historii ptačího parku Josefovské louky je vznik tříhektarového Centrálního ptáčníku zhruba za čtyři miliony korun. Projekt podpořily Norské fondy a na financování se podílely i stovky dárců. Navazuje na mokřad Slavíkovský ptačník o velikosti 1,5 hektaru. Společně fungují jako soustava vodních ploch.
Páteří ptačího parku o rozloze 85 hektarů je sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Výsledkem je přes 40 druhů vážek, několik druhů obojživelníků, více než 200 pozorovaných druhů ptáků a mnoho dalších.
Ptačí parky ČSO jsou reakcí na úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. ČSO plánuje do 20 let mít alespoň jeden funkční ptačí park v každém kraji.
