V Bohumíně se objevil orel křiklavý, v Česku je vzácný

25.5.2026 19:23 | BOHUMÍN (ČTK)
Foto | The Wasp Factory / Flickr.com
V Bohumíně na Karvinsku se v uplynulých dnech objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice zaznamenali pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice zhruba půl kilometru od obydlené oblasti, sdělila mluvčí města Jana Končítková.
 
"Orel křiklavý nepatří mezi druhy, které by člověk mohl v krajině běžně pozorovat. Naopak. Jde o dravce, který je v Česku chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy," řekla mluvčí. V minulosti sice tento orel v Česku hnízdil, ale během 19. století a první poloviny 20. století z většiny území vymizel. "Každé jednotlivé pozorování má proto pro ornitology i ochránce přírody značnou hodnotu," řekl Rostislav Palán z odboru životního prostředí a služeb.

Skutečnost, že jde o orla křiklavého, radnici potvrdil autorizovaný biolog, který má oprávnění přidat záznam o jeho pozorování do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle Palána ale pohyb mladého jedince ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. "Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být cenným údajem,“ uvedl Palán.

Dodal, že je velmi důležité, aby lidé dravce nerušili a nepřibližovali se k němu. Také z tohoto důvodu město nezveřejní přesné místo, kde byl orel křiklavý zpozorován.

Mluvčí řekla, že přítomnost mladého dravce v blízkosti česko-polské hranice potvrzuje, že Bohumín není jen průmyslovým městem, ale má i výjimečnou přírodní hodnotu. Část území spadá do ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší, která je součástí evropské soustavy Natura 2000. Krajina kolem řeky Odry s loukami, mokřady, slepými rameny a břehovými porosty tak vytváří příznivé podmínky pro řadu vzácných druhů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
