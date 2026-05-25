V Bohumíně se objevil orel křiklavý, v Česku je vzácný
Skutečnost, že jde o orla křiklavého, radnici potvrdil autorizovaný biolog, který má oprávnění přidat záznam o jeho pozorování do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Podle Palána ale pohyb mladého jedince ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. "Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být cenným údajem,“ uvedl Palán.
Dodal, že je velmi důležité, aby lidé dravce nerušili a nepřibližovali se k němu. Také z tohoto důvodu město nezveřejní přesné místo, kde byl orel křiklavý zpozorován.
Mluvčí řekla, že přítomnost mladého dravce v blízkosti česko-polské hranice potvrzuje, že Bohumín není jen průmyslovým městem, ale má i výjimečnou přírodní hodnotu. Část území spadá do ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší, která je součástí evropské soustavy Natura 2000. Krajina kolem řeky Odry s loukami, mokřady, slepými rameny a břehovými porosty tak vytváří příznivé podmínky pro řadu vzácných druhů.
