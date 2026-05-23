Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu
Ve druhém hnízdě se nakonec podařilo odchovat čtyři mláďata. Na Jáchymce, kde je kvůli hnízdění každoročně uzavřena turistická stezka, jsou letos tři mláďata. Při kroužkování minulý týden se ukázalo, že jedno z původně čtyř mláďat nepřežilo.
Mladí sokoli by podle Bedana měli vyletět z hnízd někdy na přelomu května a června. Do té doby zůstane stezka u Jáchymky uzavřená.
Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. V Moravském krasu se zhruba po půl století poprvé uhnízdil v roce 2016.
