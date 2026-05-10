Ve Varšavě se zastavuje doprava kvůli kachničkám, vodní ptactvo má přednost
"Kachničkám říkáme, že jsou velvyslanci přírody ve Varšavě, anebo že jsou naše celebrity," říká Barbara Rozalská z odboru varšavské radnice, který má na starosti městské parky.
Šestiproudá dálnice na levém břehu řeky, polsky zvaná Wislostradam, je jednou z největších hrozeb, které číhají na divoké kachny během jejich kilometrové cesty k řece.
Barbara Rozalská má na starosti koordinaci dobrovolníků, kteří každý rok v dubnu a květnu hlídají park a dutiny stromů, kde kachny kladou vejce, a také možné trasy, po kterých se hejna mláďat po vylíhnutí mohou vydat.
Asi 30 lidí, vyškolených městským ornitologem, se střídá v pozorování, aby zaznamenali sebemenší výskyt kačenek. "Je to tak trochu jako mít službu na pohotovosti: jakmile dostanete vyrozumění, musíte jet, ať už za úsvitu, anebo odpoledne," říká Rozalská.
Možná ohrožení se ale neomezují pouze na silniční provoz. "Rackové a vrány mohou uchvátit kachňata, která se na chvíli zatoulala od matky. V řece jsou také dravé ryby, které mohou kachňata stáhnout pod vodu," poznamenala.
Letos jedné z prvních matek trvalo téměř 24 hodin, než vyvedla své kačenky z parku k řece. Byla to vážná zkouška trpělivosti dobrovolníků, kteří sledovali každý krok a klopýtnutí v hejnu. Malá rodinka čekala 11 hodin, schoulená ve vegetaci, než se vydala na silnici.
Pro 38letou Darii Grzesiekovou a její tým to byl těžký den. Jakmile ale kachny zamířily k řece, veškerá únava zmizela. "Zůstalo jen uspokojení z toho, že celou cestu úspěšně a bezpečně zvládly," řekla.
Práce dobrovolníků zahrnuje také prosby ke kolemjdoucím, aby dodržovali odstup a měli své psy na vodítku. Musejí také vysvětlovat řidičům, proč museli zastavit dopravu, ačkoliv obvykle se tak děje pouze na pár minut.
Během let, kdy činnost dobrovolníků ve prospěch vodních ptáků nabývala na rozmachu a na věhlasu, sílilo i pochopení mezi motoristy, říká Grzesieková. "Když se někdo začal rozčilovat, protože jsme zastavili provoz, ostatní řidiči mu vysvětlili, že se prostě musí uklidnit – protože cupitají kačenky."
reklama