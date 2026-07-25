V revitalizovaném lesoparku Dubina v Karviné se pracuje na úpravách vodního toku
Nyní se firma zaměřuje na úpravu toku. Jeho původní přímá trasa se upravuje do přirozeně meandrujícího koryta. "Těmito úpravami zpomalíme odtok vody a podpoříme její delší retenci v území. Současně připravujeme také části lávek a mobiliáře, které budeme postupně osazovat v dalších etapách. Finální povrch mlatových chodníků přijde na řadu až v závěru stavby, aby se během navazujících prací nepoškodil,“ řekl Lukáš Křižánek, který má práce v lesoparku na starosti.
Podle něj už vznikající vodní biotop začíná plnit svou ekologickou funkci. V nově vytvořené průtočné tůni už se usídlila kachna divoká s mláďaty. "I v dalších měsících bude v Dubině pokračovat úprava vodního toku. Počítá se také s vybudováním dvou mokřadů a dalšího retenčního valu. Obnovou projdou čtyři stávající lávky, jednu čeká celková oprava a přibude také jedna nová lávka pro pěší," řekla mluvčí. Bourání stávajícího a výstavba nového mostu je naplánována na srpen a září.
Součástí proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychle, klády nebo lanovou lávku. Na podzim se počítá také s novou výsadbou. V lesoparku přibude 76 stromů, převážně domácích druhů, z toho 70 listnatých a šest ovocných dřevin. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, která může pokrýt až 85 procent nákladů.
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