V sedmi městských částech Brna vzniknou úpravy, jež pomohou využít dešťovou vodu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brno nechá vypracovat několik projektových dokumentací na úpravy, které mají ochránit město před přívalovými dešti a zvýšit jeho odolnost vůči změnám klimatu. Hospodaření se srážkovou vodou by se díky tomu mohlo zlepšit na 13 veřejných prostranstvích a v devíti areálech ve městě. Souhrn opatření se bude na základě dlouhodobých problémů s odváděním vod týkat sedmi městských částí, a to Bohunic, Kohoutovic, Komína, Nového Lískovce, Židenic, Černovic a Brna-severu, informoval na webu města magistrát.Podle předchozí studie teče v současnosti dešťová voda v daných lokalitách přímo do kanalizace. Nedostatečná kapacita stok a vodních toků pak může vést ke vzniku lokálních záplav a povodní. Zároveň především v suchých obdobích se nedostatečné hospodaření s dešťovými vodami projevuje v nízkých zásobách podzemních vod. Město chce proto snížit množství srážkových vod odváděných do kanalizace i obnovit zásoby podzemních vod. Může to zlepšit mikroklima.

Situaci mají zlepšit opatření blízká přírodě, například zavádění propustných povrchů nebo zachytávání vody ze střech do retenčních nádrží. Projektové dokumentace na konkrétní opatření vypracuje společnost JV Projekt VH, která vyhrála veřejnou soutěž s nabídkovou cenou 15,7 milionu korun bez daně. Kromě přípravy dokumentace se firma bude věnovat také jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů a rozhodnutí dotčených orgánů a zapracování připomínek. Příprava jednotlivých projektů potrvá dva a půl roku od podepsání smlouvy.

reklama