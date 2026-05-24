V Thajsku objevili největšího dinosaura jihovýchodní Asie, vážil 30 tun

24.5.2026 18:56 (ČTK)
Ilustrační foto
Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura, byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.

 
"Jednou z mnoha věcí, které nás na tomto dinosaurovi opravdu nadchly, je jeho velikost," uvedl Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavní autor výzkumné studie.

Nově identifikovaný sauropod, býložravý dinosaurus s dlouhým krkem, měřil na délku asi 27,4 metru a vážil zhruba 30 tun. To je více než trojnásobek hmotnosti Tyrannosaura rexe. Nalezený exemplář žil před 100 až 120 miliony let a řadí se někam do "vyšší střední" kategorie největších objevených dinosaurů, uvedl hlavní autor studie.

Přestože byl tento dinosaurus obrovský, sauropodi z pozdějších období byli ještě větší. "Dává nám to představu o možných evolučních trendech, které se v této době začínaly objevovat," uvedl výzkumník. Větší objevení sauropodi pocházeli z pozdější křídy - jeden z nich vážil až 70 tun.

"Z období střední křídy nacházíme dinosaury v Číně, Jižní Americe i v Africe, kteří byli skutečnými superobry. Byli to ti vůbec největší z největších," uvedl Setchapaničsakun. Nový objev podle něj "v podstatě představuje jakýsi předvoj k trendu extrémního růstu".

Nově objeveného dinosaura výzkumníci pojmenovali

Nagatitan chaiyaphumensis

podle mytického hada Nága, který je uctívám v jihovýchodní Asii. Titan odkazuje na velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Čchajpchúm, kde byl dinosaurus nalezen. Tamní obyvatel objevil fosilie poprvé v roce 2016 a výzkumníci na místě kopali až do roku 2019, poté jim však došlo financování. Jakmile Setchapaničsakunův tým získal nové prostředky, v roce 2024 vykopávky znovu zahájil.

Kompletní kostru dinosaura vědci nemají, ale jeho velikost odhadují podle obratlů, žeber, pánve a délky končetin. Jedna kost z přední končetiny měřila skoro dva metry.

Jde o čtrnáctého pojmenovaného dinosaura objeveného v Thajsku. Paleontologové ho označují za "posledního titána" této země. Na základě stáří horninových vrstev a poznatků o tom, jak se krajina v průběhu času měnila, neočekávají, že by v jihovýchodní Asii našli další takto velké dinosaury.

