Tyrannosaurus rex do své maximální velikosti dorostl až ve věku 40 let
Vědci se zaměřili na každoroční růstové prstence v kostech nohou tyranosaurů, podobné letokruhům stromů. Zkoumali přitom jak mláďata, tak dospělé jedince.
"Zjistili jsme také, že rozestupy mezi růstovými prstenci se u jednotlivých jedinců lišily. T. rex měl flexibilní růstový vzorec. V některých letech rostl jen málo, v jiných naopak hodně," vysvětlila Woodwardová. "Pravděpodobně to záviselo na dostupnosti zdrojů, tedy potravy, nebo na podmínkách prostředí. Jinými slovy: pokud nebyly podmínky příznivé, nevynakládal energii na růst, zatímco v dobrých letech mohl výrazně přibrat. Tato pružnost mu umožnila přežít i v obtížných obdobích a zároveň vyrůst do velikosti, která mu dávala konkurenční výhodu nad ostatními masožravci. Nakonec T. rex soupeřil o potravu už jen s jinými tyranosaury," dodala.
T. rex dorůstal délky přes 12 metrů, měl mohutnou hlavu a mimořádně silný skus, pohyboval se po dvou silných nohou a vyznačoval se drobnými předními končetinami se dvěma prsty.
Předchozí výzkumy odhadovaly délku života nejmohutnějšího masožravého dinosaura na přibližně 30 let. Nová studie však podle paleontologa a spoluautora práce Jacka Hornera z Chapmanovy univerzity v Kalifornii naznačuje, že se dožíval spíše 45 až 50 let. Tyranosaurus lovil různé býložravé dinosaury, včetně kachnozobých druhů, jako byli edmontosauři, rohatých dinosaurů typu triceratops, a v jižní části svého působiště, které se nacházelo zhruba v místech současné Severní Ameriky, také obřího dlouhokrkého alamosaura.
