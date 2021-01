V utajení funguje v JAR nosorožčí sirotčinec. Když mláďata pláčou, připomíná to volání delfínů

Zbyněk Šeděnka 22.1.2021 08:25 Reaguje na Karel Zvářal

Porovnáváte neporovnatelné. Já jsem hovořil o Africe. Tam skutečně jsou oblasti, kde ta možnost obživy je minimální a proto ten žebříček priorit je někde jinde než u Evropana. Když budete tady docházet do práce, tak pokud přijdete o práci, je pořád možnost si najít jiné zaměstnání. To, že i u nás existují pytláci, je proto, že tito lidé se vydali na jinou cestu vydělávání peněz. Není to z nouze, je to snad z jisté pohodlnosti nebo snahy po větším výdělku, ale určitě to není z hladu. V té Africe je to jiné. Pokud bydlíte někde u pralesa a políčko s plodinami Vám zničí sarančata nebo noční nájezd slonů, máte dvě možnosti. Buď chcípnete hlady, nebo se pokusíte si tu potravu upytlačit. Případně vydělat peníze na potravu bonznutím nosorožců pytlákům. Navíc, díky drastickému nárůstu populace obyvatelé Afriky svůj kontinent vybydlují a během příštích pár desítek let můžeme očekávat tak masivní migraci do Evropy, že ta současná je jenom kojenecký žvást. A ještě jedna věc. Ty okousané nehty, jak jste vtipně nazval nosorožčí rohy, se vozí do Ázie. Pokud vím, tak do Číny, možná Vietnamu, kde namletý roh z nosorožce používají hlavně vyžilí staříci jako viagru. V Africe, pokud vím, žádný mýtus o léčebné funkci těchto rohů neexistuje.

