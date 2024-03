V Zoo Brno přišla na svět trojčata vlků hřivnatých

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Brno Vlk hřivnatý je největší psovitá šelma Jižní Ameriky a nejvyšší psovitá šelma vůbec.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Zoo Brno se narodila trojčata vlků hřivnatých. Na svět vlčata přišla na konci ledna, informoval mluvčí zoo Michal Vaňáč. Poslední štěňata těchto nejvyšších psovitých šelem byla v Zoo Brno k vidění před osmi lety.

"Stále ještě není úplně vyhráno. Samice je velmi mladá a je to její první porod, kdy se odchov mladých často nemusí podařit. Takže jsme obezřetní. Jsou to velmi plachá zvířata, proto je pro ně nesmírně důležitý klid. Při péči o mláďata to pak platí dvojnásob. Nicméně fena zatím vše zvládá skvěle a odchov probíhá naprosto přirozeně, bez zásahů chovatelů. Právě proto, že samici necháváme prostor pro přirozený odchov a na mladé vůbec nesaháme, může se stát, že o mláďata kvůli řadě nepředvídaných faktorů můžeme přijít," uvedla kurátorka chovu savců Oldřiška Kučerová.

Mláďata podle mluvčího dobře prospívají a podle vizuálních kontrol chovatelů přibírají na váze. Zoo ještě nezná pohlaví malých vlků, to zjistí až při první veterinární prohlídce, která se uskuteční v druhé polovině března.

"Pro návštěvníky by mohlo být zajímavé, že už pomalu začíná období, kdy samice přenáší mláďata z jedné boudy do druhé. Pokud tedy někdo u expozice vlků hřivnatých v horní části zoo nějakou dobu vydrží a bude mít štěstí, možná uvidí fenu se štěnětem v tlamě. Je to běžná forma přesunu mladých, a nic jim při tom nehrozí. Zároveň prosíme návštěvníky o ohleduplnost, aby se u výběhu chovali tiše a respektovali klid, který je potřeba k úspěšnému odchovu," doplnila Kučerová.

Zoo Brno chová vlky hřivnaté od roku 2000. Nejprve se dorazil samec Karlos a samice Saartje, která na konci ledna 2016 porodila trojčata. Po tomto páru brněnská zoo pečuje o samici Ladu narozenou v roce 2022 v Zoo Praha a o samce Lea, který se narodil v roce 2019 v maďarském Szegedu.

Vlk hřivnatý je největší psovitá šelma Jižní Ameriky a nejvyšší psovitá šelma vůbec. Jeho dlouhé nohy mu umožňují lepší orientaci v oblastech zarostlých vysokou trávou. Kromě lovu menších obratlovců se rád živí také plody. V přírodě je ohrožený především ztrátou životního prostředí, které se mění na pastviny a pole. Vlky ohrožuje také automobilová doprava a domácí psi, kteří je mohou lovit a přenášet na ně infekční nemoci. Vlci hřivnatí jsou také stále nelegálně loveni. Podle některých obyvatel Jižní Ameriky mají části jeho těla, například oči či kůže, léčebné účinky.

reklama