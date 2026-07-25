https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-zoo-d.kralove-se-narodil-medojed-jde-o-jediny-odchov-na-svete-za-posledni-rok
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V zoo D.Králové se narodil medojed, jde o jediný odchov na světě za poslední rok

25.7.2026 17:19 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Lucie Pavlačíková / Safari Park Dvůr Králové
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde o čtvrtý odchov v historii zoo a výjimečný je i v celosvětovém měřítku. Podle světové databáze ZIMS se kromě Dvora Králové v zoologických zahradách za posledních 12 měsíců žádné mládě medojeda kapského nenarodilo. Chov medojedů je složitý, na světě v zoo podle databáze ZIMS nyní žije do 60 medojedů kapských, uvedla dnes dvorská zoo.
 
Mládě je zatím s matkou v zázemí, které by mohlo opustit za několik měsíců. Pohlaví mláděte této kunovité šelmy chovatelé zatím neznají. Předchozí odchovaná mláďata se narodila v letech 2020, 2022 a 2024. Dospělé medojedy mohou návštěvníci pozorovat ve venkovní expozici v Pavilonu šelem Joy Adamsonové. Chovný pár medojedů získal safari park v roce 2020 z Velké Británie.

Rozmnožování medojedů v zajetí je podle dvorských chovatelů vzácné a chov není jednoduchý. "Medojed je svéhlavé a urputné zvíře, které je třeba neustále zabavovat a připravovat mu nové podněty. Navzdory tomu často vymyslí, jak se dostat i z těch nejlépe zabezpečených expozic," uvedla zoo.

Medojed kapský v přírodě zatím není bezprostředně ohrožený vyhubením. Jejich počet však na mnoha místech rychle klesá. Žije v celé Africe a v jihozápadní Asii. Živí se drobnými obratlovci, rád si pochutná i na hlízách nebo medu. V přírodě se do podzemních hnízd divokých včel medojedi dostávají díky své velké síle a silným drápům. Kvůli jejich urputnosti a velmi silnému stisku čelistí se medojedů obávají i lvi. Navzdory zavalitému zjevu medojedi výtečně šplhají.

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