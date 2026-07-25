V zoo D.Králové se narodil medojed, jde o jediný odchov na světě za poslední rok
Rozmnožování medojedů v zajetí je podle dvorských chovatelů vzácné a chov není jednoduchý. "Medojed je svéhlavé a urputné zvíře, které je třeba neustále zabavovat a připravovat mu nové podněty. Navzdory tomu často vymyslí, jak se dostat i z těch nejlépe zabezpečených expozic," uvedla zoo.
Medojed kapský v přírodě zatím není bezprostředně ohrožený vyhubením. Jejich počet však na mnoha místech rychle klesá. Žije v celé Africe a v jihozápadní Asii. Živí se drobnými obratlovci, rád si pochutná i na hlízách nebo medu. V přírodě se do podzemních hnízd divokých včel medojedi dostávají díky své velké síle a silným drápům. Kvůli jejich urputnosti a velmi silnému stisku čelistí se medojedů obávají i lvi. Navzdory zavalitému zjevu medojedi výtečně šplhají.
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