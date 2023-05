V zoo Plzeň je babyboom lemurů, narodil se lemur rudobřichý, kata a rákosový

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jarní babyboom u madagaskarských poloopic lemurů zaznamenali v dubnu chovatelé v plzeňské zoologické zahradě. Po sedmi letech se dočkali mláděte u lemura rudobřichého, mláďata se narodila i u lemurů kata a rákosových, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Mládě lemura rudobřichého se v unikátním pavilonu Madagaskar narodilo před měsícem, chovatelé zatím nevědí, jestli je to samec, nebo samička. "Na tento přírůstek jsme čekali sedm let. Chov lemurů rudobřichých v Plzni začal v roce 2009 příchodem samce z Ostravy, o rok později jej doplnila samice z francouzské zoo Mulhouse, která zde žije dodnes. Spolu měli tři potomky," řekl Vobruba. Loni získala zoo pro chovnou samici nového partnera z Paříže, poprvé je chovatelé spojili v srpnu. Tento druh chová v Evropě kolem 50 zoologických zahrad, v Česku má tradici zejména ostravská zoo.

"Návštěvníci při pečlivém pozorování dále uvidí podobně stará mláďata lemura kata, jejichž expozice byla modernizována v roce 2022, a vzácného lemura rákosového," uvedl mluvčí.

Plzeňská zoo má podle něj jednu z nejbohatších kolekci lemurů v Česku. Z rodu Eulemur zde žije lemur hnědý, běločelý, rudočelý, rudobřichý, tmavý, korunkatý a límcový, dále lemuři kata a rákosoví, dva druhy lemurů vari a tři druhy z čeledi makiovitých.

Chov lemurů v zoo Plzeň začal v polovině 80. let minulého století druhem lemur hnědý, kolem roku 2000 a krátce po něm se zde objevily další druhy. Ve větším měřítku se ale chov rozrostl až od podzimu 2007, kdy zahrada otevřela první pavilon Madagaskar v Česku. Pavilon vznikl proměnou podkroví téměř stoleté původní stodoly. Má denní a noční část a kromě lemurů zde žijí také například madagaskarské želvy, ještěři, kaloni, endemičtí křečci či vzácné madagaskarské šelmičky galidie.

Plzeňská zoo měla loni nejvyšší návštěvnost za 96 let své existence. Po dvou slabších letech poznamenaných pandemií koronaviru loni přišlo do druhé nejstarší zoo v Česku 512.682 lidí, to bylo o 7698 více než v posledním předcovidovém roce 2019, ze kterého byl dosavadní návštěvnický rekord. Plzeňská zoo má jednu z nejpočetnějších kolekcí zvířat mezi zoologickými zahradami. Na začátku loňského roku chovala 7044 zvířat v 1172 druzích.

