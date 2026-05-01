V Zoo Praha se narodilo mládě vzácného chápana středoamerického mexického
Chápan středoamerický mexický patří mezi silně ohrožené druhy, vyskytuje se jen ve třech evropských institucích. Pražská zoo je jeho nejúspěšnějším evropským chovatelem, od roku 2005 odchovala osm mláďat. Letošní přírůstek je první od roku 2022.
V chovu v pražské zoo zůstávají i dříve narozená mláďata, šestiletá samice a tříletý samec. Ten se podle chovatelky Nikoly Kučerové projevuje jako zvídavý jedinec a často si hraje se starší sestrou. Ve skupině je kromě rodičovského páru ještě jedna nepříbuzná samice, celkem tak tlupa čítá šest zvířat.
Chápani se označují také jako pavoučí opice, vynikají totiž velkou mrštností a dlouhým chápavým ocasem, který jim slouží jako jakási pátá končetina. Vyskytují se v lesích od jihu Mexika až po Brazílii, přičemž poddruh chápan středoamerický mexický obývá oblasti Mexika, Belize, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu.
Tento poddruh patří mezi silně ohrožené, především kvůli úbytku přirozeného prostředí. Podle odhadů by se jeho populace mohla do roku 2060 snížit až o polovinu. K úbytku přispívá také nelegální lov, kdy jsou zvířata odchytávána a prodávána například jako domácí mazlíčci. Obnovu populace navíc zpomaluje nízká reprodukční schopnost, samice totiž rodí jediné mládě zhruba jednou za dva až čtyři roky.
Chápani jsou aktivní přes den a návštěvníci je mohou pozorovat především ve venkovním výběhu.
