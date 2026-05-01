V Zoo Praha se narodilo mládě vzácného chápana středoamerického mexického

1.5.2026 09:45 | PRAHA (ČTK)
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
V pražské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácného chápana středoamerického mexického. Malému primátovi, který se narodil v polovině dubna, se podle chovatelů daří dobře. K vidění je v expozici Opičí ostrovy v dolní části zoo. Pohlaví zatím není známé. Právě mexický poddruh tohoto zvířete je ohrožený vyhubením, v pražské zoo se za 21 let podařilo odchovat osm mláďat.
 
Mládě přišlo na svět v pondělí 13. dubna a zatím se podle chovatelů pevně drží břicha své matky. "Malý chápan vypadá životaschopně, je vnímavý a projevuje zájem o své okolí. Pozoruje také chování své matky, na jejímž mateřském mléce je nyní stoprocentně závislý," sdělil kurátor primátů Zoo Praha Jan Mengr. Samice je zatím velmi ochranitelská a k mláděti nikoho nepouští, dodal.

Chápan středoamerický mexický patří mezi silně ohrožené druhy, vyskytuje se jen ve třech evropských institucích. Pražská zoo je jeho nejúspěšnějším evropským chovatelem, od roku 2005 odchovala osm mláďat. Letošní přírůstek je první od roku 2022.

V chovu v pražské zoo zůstávají i dříve narozená mláďata, šestiletá samice a tříletý samec. Ten se podle chovatelky Nikoly Kučerové projevuje jako zvídavý jedinec a často si hraje se starší sestrou. Ve skupině je kromě rodičovského páru ještě jedna nepříbuzná samice, celkem tak tlupa čítá šest zvířat.

Chápani se označují také jako pavoučí opice, vynikají totiž velkou mrštností a dlouhým chápavým ocasem, který jim slouží jako jakási pátá končetina. Vyskytují se v lesích od jihu Mexika až po Brazílii, přičemž poddruh chápan středoamerický mexický obývá oblasti Mexika, Belize, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu.

Tento poddruh patří mezi silně ohrožené, především kvůli úbytku přirozeného prostředí. Podle odhadů by se jeho populace mohla do roku 2060 snížit až o polovinu. K úbytku přispívá také nelegální lov, kdy jsou zvířata odchytávána a prodávána například jako domácí mazlíčci. Obnovu populace navíc zpomaluje nízká reprodukční schopnost, samice totiž rodí jediné mládě zhruba jednou za dva až čtyři roky.

Chápani jsou aktivní přes den a návštěvníci je mohou pozorovat především ve venkovním výběhu. Zoo Praha je v dubnu a květnu otevřena od 9:00 do 18:00.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
