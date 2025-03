VaK Přerov: Pitná voda z vodovodu v obcích u Hustopečí neobsahuje benzen. Městys požádal o pravidelný monitoring studní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rozbory vzorků pitné vody z vodovodu zásobujícího obce nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kde před týdnem hořel cisternový vlak s toxickým benzenem, nezjistily přítomnost benzenu. Údaje jsou platné ke čtvrtku. Vodohospodáři budou v rozborech vzorků vody proudící do skupinového vodovodu Záhoří pokračovat. Vodovody a kanalizace Přerov to dnes uvedly v tiskové zprávě "Ujišťujeme odběratele, že situaci průběžně preventivně monitorujeme. Informujeme veřejnost, že odebíraná surová voda z jímacího území Ústí i dodávaná pitná voda do skupinového vodovodu Záhoří je bez známky benzenu," uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Přerov Jiří Pavlík. Také obyvatele Hustopečí nad Bečvou dnes vlastník a provozovatel úpravny vody, obec Starý Jičín, ubezpečil, že dodávaná pitná voda splňuje hygienické limity.

Vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích před týdnem v pátek. Ze 17 železničních cisteren naplněných 1020 tunami jedovatého benzenu se podařilo hasičům zachytit 360 tun této látky. Část zůstala ve dvou nepoškozených cisternách, které požár nepohltil. Zbytek toxické chemikálie se podařilo hasičům přečerpat. Část těkavé látky při nehodě shořela, určité množství benzenu se dostalo také do půdy a prostoru kolejí.

Zástupci Hustopečí nad Bečvou požádali hygieniky o pravidelný monitoring vytipovaných studní. "Četnost rozboru vody ze studní doporučíme po obdržení a vyhodnocení odebraných vzorků," oznámili dnes hygienici. Podle místostarosty městyse Zdenka Vahaly (KDU-ČSL) by měly odběry trvat měsíce, ne-li déle.

Podle výsledků prvních odběrů byla v jednom z pěti odebraných vzorků identifikována přítomnost benzenu, jeho hodnota je však pod hygienickým limitem. Jde o chatovou lokalitu za jezerem, které leží naproti místu havárie. Z preventivních důvodů hygienici nedoporučují vodu používat. Jedná se o případném přistavení cisterny.

"Atmosféra po té havárii - lidé jsou nervózní, to je jasné. Ve spolupráci s 'hygienou' nám bylo doporučeno, abychom vytipovali pět studní. Hygienici poté odebírali vzorky a odebírat je budou teď asi každý den. Je dobré to odebírat nyní, ale zároveň je potřeba mít nějaký delší časový horizont. Hygienu jsme požádali, aby nám vypracovala harmonogram odběrů vzorků do budoucna," uvedl místostarosta.

Voda ve studnách by se měla podle zástupců obcí sledovat po delší čas. Záležet bude totiž na tom, jak se benzen, který v místě havárie pronikl do podzemních vod, bude dařit odchytávat, zda se jeho koncentrace bude zvyšovat či snižovat a v jaké míře zaberou sanační opatření.

Hygienici ve čtvrtek oznámili, že obyvatelé Hustopečí nad Bečvou nemusejí mít o kvalitu pitné vody obavu, ale kvůli předběžné opatrnosti nedoporučují používat vodu ze studní v chatové oblasti u řeky Bečvy. Jde konkrétně o chaty vymezené objekty s evidenčními čísly 31 a 45. Důvodem je to, že v jednom z pěti odebraných vzorků v uvedené lokalitě byla identifikována přítomnost benzenu. Zjištěná hodnota je však pod hygienickým limitem jeden mikrogram na litr. V monitoringu jakosti vody budou pokračovat dnes, zveřejnili hasiči informace hygieniků na svých stránkách.

Zvýšené obsahy benzenu se podle České inspekce životního prostředí po havárii a požáru cisternového vlaku vyskytly v nejbližší umělé vodní nádrži č. 6, v ostatních monitorovaných povrchových vodách jsou hodnoty benzenu nízké a pod limity znečištění. Rovněž i výsledky analýz koncentrací benzenu prováděných Povodím Moravy v pěti odběrných profilech na řece Bečvě jsou stále výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody.

Povodí Moravy podle ředitele Davida Fíny ve čtvrtek provedlo v řece Bečvě pod místem havárie mezi Hustopečemi a Ústím kontrolní sledování bezobratlých ve vodě. Podle Fíny nevykazují žádné odchylky od běžného stavu.

