Ve Rwandě se narodilo mládě nosorožce černého, matkou je samice ze Dvora Králové.

V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě se narodilo první mládě vzácného nosorožce dvourohého východního neboli černého. Matkou se stala samice Jasiri, která na svět přišla v říjnu 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Jde o součást projektu Safari Parku Dvůr Králové nad Labem a dalších evropských zahrad s označením Nosorožci do Rwandy, informovali zástupci dvorské zoo. Samice Jasiri byla v roce 2019 převezena do Rwandy spolu s dalšími čtyřmi nosorožci černými. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost.

"Když se Jasiri narodila, vážila pouhých 17 kg namísto obvyklých zhruba 35 kg. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni tak museli dvorští ošetřovatelé víc než týden od matky odebírat a Jasiri krmit," uvedl vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal.

Přesto postupně vyrostla ve zdravého a statného nosorožce, který mohl být vybrán pro transport do Afriky. "Teď, přesně čtyři roky od příjezdu do národního parku Akagera, má vlastní mládě, které v novém prostředí prospívá a vše nasvědčuje tomu, že se mu dobře daří," dodal Stejskal.

Díky spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizce African Parks absolvovalo v roce 2019 pět kriticky ohrožených nosorožců dvourohých východních, kteří se narodili a byli odchováni v Evropě, 6000 kilometrů dlouhou cestu do národního parku Akagera. Přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.

"Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí. Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku," uvedl Michal Šťastný z dvorské zoo.

Vypouštění se uskutečňovalo postupně a přechod do volné přírody sledovali odborníci. "Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí a dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata. Narození mláděte samice Jasiri a samce Mandely je skutečným potvrzením toho, že transport nosorožců do Rwandy byl úspěšný," uvedl Šťastný.

Dva z pěti vzácných nosorožců černých, kteří tam byli v červnu 2019 převezeni, uhynuli. Samice Jasmína koncem roku 2020 podlehla zraněním, která zřejmě utržila v potyčce se slonem. První uhynulým nosorožcem ve Rwandě byl v únoru 2020 samec Manny. Důvodem jeho úhynu mohla být porucha trávicího ústrojí.

V záchraně kriticky ohrožených nosorožců černých i dalších druhů safari park pokračuje. Pomáhají mu návštěvníci, kteří zakoupením každé vstupenky podporují záchranné projekty v Africe pěti korunami.

