Ve Skotsku bude vládnout menšinový kabinet. Kvůli sporům ohledně ochrany klimatu

Skotsko povede menšinový kabinet poté, co dnes premiér Humza Yousaf ukončil koaliční spolupráci se stranou Zelených kvůli sporu o cílech v oblasti ochrany klimatu. Krok, který je podle Yousafa v nejlepším zájmu Skotska, mu může zkomplikovat další vládnutí, píše agentura Reuters. Příští týden by se totiž mělo hlasovat o vyjádření nedůvěry Yousafovi a není vyloučené, že mu bude vyslovena.Pnutí ve vládnoucí koalici vyvolalo minulý týden rozhodnutí skotské vlády zrušit svůj klimatický cíl, kterým bylo snížení emisí skleníkových plynů o 75 procent do roku 2030. Cíl byl součástí koaliční dohody z roku 2021, kdy se nacionalistům nepodařilo získat absolutní většinu. "Proto se po pečlivém zvážení domnívám, že do budoucna je v nejlepším zájmu skotského lidu usilovat o jiné koaliční uspořádání," řekl na tiskové konferenci Yousaf.

Předseda vládnoucí Skotské národní strany (SNP) uvedl, že koalice se Zelenými sice přinesla několik politických úspěchů, nyní ale výhody spolupráce nestojí za potřebné kompromisy. "Nyní budeme mít vyšší ambice, ale budeme tak činit jako menšinová vláda," uvedl.

Ambice Yousafa by ale mohlo rychle utnout hlasování o vyjádření nedůvěry, které chtějí skotští konzervativci. Zelení dnes dali najevo, že se k nim při hlasování přidají, protože premiér podle nich "spálil své mosty".

SNP má nyní ve skotském parlamentu 63 poslanců. Pokud se při hlasování o nedůvěře všichni konzervativci, labouristé, liberální demokraté a Zelení postaví proti Yousafovi, budou mít 64 hlasů. O osudu premiéra by tak podle serveru BBC News mohla rozhodnout poslankyně Ash Reganová, která loni SNP opustila a přešla do malého uskupení Alba.

Pokud by se Reganová postavila za Yousafa, byl by výsledek 64 ku 64. V tu chvíli by rozhodující hlas přišel od předsedkyně parlamentu, která podle tradice hlasuje vždy pro zachovánu stávajícího stavu, v tomto případě tedy pro pokračování Yousafa v čele vlády.

Středolevicová SNP podporující nezávislost Skotska stojí v čele skotské decentralizované vlády od roku 2011. Po loňském skandálu s financováním strany její popularita ale klesá ve prospěch dalších stran.

