Ve Stříbrném rybníku v Hradci Králové je 500 candátů, mají pomoci v boji se sinicemi

Pracovníci Městských lesů Hradec Králové vysadili do Stříbrného rybníku ve stejnojmenném kempu u Hradce Králové asi 500 candátů obecných. Candát je dravou rybou a v rybníku by měl pomoci postupně zlepšit kvalitu vody, v níž se v létě množí sinice. Uvedl to ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Městské lesy, která městský kemp od roku 2020 provozují, také na poloostrově rybníka chystají výstavbu pěti chatek s moly.

Candáti by měli hubit takzvanou bílou rybu a přispět tím k menšímu šíření sinic. Bílé ryby totiž požírají plankton, který je potřebný pro redukci sinic. Kvůli přemnožení silnic v létě na Stříbrném rybníku každoročně předčasně končí koupací sezona, loni se tak stalo již 10. srpna. Rozloha kempu je 13 hektarů, z toho asi polovinu zabírá vodní plocha.

Vypuštění candáti v hodnotě přibližně 40 000 korun jsou rok staří a každý váží zhruba čtvrt kilogramu. "V této fázi vývoje se živí převážně jikrami bílých ryb, jako jsou perlín, plotice nebo cejn. Právě tyto bílé ryby se naopak živí planktonem, který se zase živí sinicemi. S ohledem na potravní řetězec jsme posílili predátory v rybníce, aby byla opět nastolena přírodní rovnováha," uvedl Zerzán.

Stříbrný rybník je oblíbeným místem ke koupaní Hradečanů, jeho areál s kempem ročně navštíví desetitisíce lidí. "Bohužel voda v rybníce nám posledních pár let dělá starosti. Neustále řešíme, jak by bylo možné kvalitu vody zlepšit, řešení jsme našli hned několik. Začali jsme od toho nejšetrnějšího a i nejméně časově a finančně náročného," uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec).

Jedním z dalších opatření by mohlo být vybudování mokřadů na přítocích do rybníka, především pak na Bělečském potoce. Mokřady by fungovaly jako kořenová čistírna a zajistily by zlepšení kvality přitékající vody. "V záloze je pak ještě i možnost odbahnění Stříbrného rybníka, které však bude finančně a technicky velmi náročné," uvedl dříve Záruba.

Kromě Stříbrného rybníka vypustí lesníci v následujících dnech zhruba 500 candátů i do dalších rybníků, které spravují. Candáti zamíří například i do přírodního koupaliště Biřička nebo rybníka Datlík.

