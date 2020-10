Vědci doporučili, jak bezpečně nakládat s nepůvodními dřevinami

Břetislav Machaček 12.10.2020 16:12

Jako včelař se podivuji nad tím, jaké stromy se nyní vysazují

hlavně ve městech. Například sakury kvetoucí v době, kdy je žádný

hmyz nepotřebuje, či nekvetoucí akáty a platany. Nic z toho není

"původní", možná ani invazivní. Pokud je to jejich benefit pro dané

výsadby, tak budiž, ale schází mi výsadba našich tradičních dřevin.

I ta hysterie kolem akátu se mi zdá přehnaná. Komu může vadit například

v okolí železničních tratí a na náspech dálnic? Beru, když osídlí místa, odkud vytlačí jiné druhy, ale i tam bych v prvé řadě zjistil, zda

tam jsou dnes schopny přežít a nebo pouze živořit. Považuji za menší zlo,

když tam rostou mnohdy akáty, které se spokojí s málem vody a minimem

živin. Navíc dobře snášejí zmlazení a ořez, nehledě na přínos nektaru pro

mnoho druhů hmyzu. Rovněž dřevo je velmi dobře použitelné v nábytkářství

(dělají se z něho dětské prolézačky a jiné venkovní sportovní prvky)

a i jako výhřevné palivo. To se však raději propagují plantáže japonských topolů s podřadným dřevem na orné půdě. Obojí není původní a přesto

je jedno preferováno a druhé odsuzováno i tam, kde to asi vadí pouze

z principu. Vím, že akát údajně vytlačí ze svého okolí všechny ostatní dřeviny, ale on roste i v zápojích s jinými dřevinami a bylinami. Kolik dřevin tu nebylo původních a dnes tu zcela běžně roste. Nikomu mimo pár zainteresovaných ekologů nevadí a ostatní je berou jako něco patřícího

odjakživa do naši přírody. On je někdy akát držící se v suchých skalnatých svazích lepší, než nakonec přívalovými srážkami obnažený kopec na holou skálu. Člověk zavlekl různé rostliny všude, kam přišel, protože měl z nich užitek a nebo se prostě pouze líbily. Přimlouval bych se k selektivnímu přístupu ke všem nepůvodním dřevinám a přemýšlet nad tím, proč byly v dané lokalitě úspěšnější, než ty předchozí. Jít na to radikálně a často i chemií a za nemalých nákladů považuji jako hloupost hraničící s fanatismem.

