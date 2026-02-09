Vědci hledají způsob, jak udržet více vody v povodí Dyje
Již několik let se řeší možnost stavby vodního kanálu, který by spojil Dunaj s Dyjí, do níž by vtékal ve Vranovské přehradě. Možné je ale udělat i mnoho dalších adaptačních opatření, která umožní, aby v půdě v povodí zůstalo více vody než dosud. "Proto vznikl projekt SaveWater, o kterém jsme se v roce 2017 začali bavit. V Povodí Dyje dokážeme totiž v normálních letech zajistit vodu pro polovinu zavlažovatelných ploch, v roce s desetiletým suchem jen zhruba pro deset procent při ideálním hospodaření s vodou," řekl Trnka.
Vědci v projektu pracují s virtuálním dvojčetem povodí, do něhož umístili veškerá dostupná data. "Můžeme tak díky tomu modelovat různá opatření a jejich kombinace a počítat, jakou budou mít účinnost. Všechna opatření však mají svoje limity," řekl Trnka. Druhou částí projektu je spolupráce se zemědělci, kteří sami mají zájem na tom, aby jim v půdě zůstalo co nejvíc vody. "Takže jsme zjistili, co všechno zemědělci dělají a snažíme se ověřit míru vlivu jejich postupů na zadržení vody," uvedl Trnka.
Jedná se například o hospodaření bez orby, regenerativní zemědělství, pásové střídání plodin, vysazování větrolamů, agrolesnictví, organické hnojení či setí letních meziplodin. Pomocí leteckého snímkování vědci porovnávají, jak se tato opatření projevují proti polím, kde se hospodaří konvenčně bez adaptačních opatření. Snímkují i rakouská pole poblíž hranice. "Snažíme se tak přijít na to, která opatření jsou nejúčinnější," řekl Trnka.
