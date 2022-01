Vědci našli a popsali nový druh hlodavce, žije v etiopských horských lesích

Foto | Jarmila Krásová / Jarmila Krásová / AV ČR Les Chingawa v jihozápadní Etiopii.

Mezinárodní tým vedený českým vědcem Josefem Bryjou nalezl a popsal nový druh hlodavce - myš harennskou. Tyto myši žijí jen v horských lesích Etiopské vysočiny. Studii o myši publikoval časopis Organisms Diversity & Evolution, uvedli zástupci Akademie věd ČR (AV). Tým tvoří vědci z Ústavu biologie obratlovců AV, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Severtsovova ústavu Ruské akademie věd.

Etiopie leží z 15 procent nad hranicí 2000 metrů nad mořem, Etiopská vysočina je navíc izolovaná od ostatních hor. Díky tomu tam žije mnoho rostlin a živočichů, kteří se nevyskytují nikde jinde.

Foto | Leonid Lavrenchenko / Leonid Lavrenchenko / AV ČR Myš harennská

Nový druh myši vědci odchytili ve vysoko položeném Harennském lese v pohoří Bale. Zjistili, že jde o unikátní evoluční linii, rozdílnou proti ostatním africkým druhům. "Už v terénu jsme měli podezření, že by se mohlo jednat o nový druh. Myši z Harennského lesa se od ostatních etiopských druhů nápadně lišily i zbarvením a velkými rozměry. Genetické analýzy pak naše podezření potvrdily," popsala první autorka studie Jarmila Krásová, která je doktorandkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Krásová dodala, že ruští kolegové první myš harennskou odchytili už v polovině 90. let. Oficiálně vědci nový druh popsali až nyní.

Bryja doplnil, že tým pak odchytil stejnou myš i v lese Chingawa v jihozápadní Etiopii, tedy lokalitě vzdálené přes 400 kilometrů. "Tato skutečnost odkazuje na historické propojení těchto dvou lesních celků, které jsou od sebe v současnosti odděleny savanami Velké příkopové propadliny, a tudíž jsou pro horské hlodavce neprostupné," uvedl.

Vědci upozornili také na to, že se unikátním lesům na jihovýchodě země nedostává žádné formální ochrany. "Za posledních 25 let se v Etiopii zdvojnásobila velikost lidské populace a její exponenciální růst nadále pokračuje. To s sebou přináší velký tlak na přirozené ekosystémy," uvedla Krásová. "Ochranu naprosto unikátní etiopské přírody bohužel komplikuje občanská válka a ozbrojené konflikty, které momentálně znemožňují další výzkum etiopských lesů," dodala.

