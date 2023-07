Vědci vytvořili dalších pět embryí ohrožených nosorožců, vybrali náhradní matky

Foto | Jon A. Juarez / Safari park Dvůr Králové

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mezinárodnímu vědeckému týmu se podařilo vytvořit dalších pět embryí nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. K dispozici tak nyní mají 29 zmrazených embryí. Vědci také vybrali dvě samice blízce příbuzného nosorožce bílého jižního, které by se měly stát náhradními matkami. Odebírání vajíček a vytváření embryí začalo v roce 2019 a je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří Zoo Dvůr Králové, která o postupu projektu ČTK informovala.

Třináctý odběr vajíček vědci provedli v květnu od samice Fatu, která je dcerou Nájin. Týmu BioRescue se podařilo odebrat 18 oocytů Fatu. "Ty byly oplodněny v laboratoři Avantea v italské Cremoně a dozrály v pět nových embryí, čímž se podařilo zopakovat zatím nejlepší výsledek v historii projektu," uvedla zoo. Dvojice předchozích odběrů z listopadu 2022 a února 2023 přinesla dvě embrya. Vajíčka vědci oplodňují rozmraženým spermatem uhynulých samců.

Vědci dříve uvedli, že celkem bude třeba vytvořit desítky embryí. Nyní vytvořených pět embryí označili za významné pokročení na cestě k cíli.

Tým BioRescue v květnu také vybral dvě samice nosorožce bílého jižního jako náhradní matky, protože Fatu ani Nájin již nejsou schopné mládě odnosit. Obě vybrané samice žijí v rezervaci Ol Pejeta. Po vyšetření je vědci nechali přemístit do uzavřené části rezervace.

Zároveň vědci vyšetřili samce nosorožce bílého jižního Ouwana, který má fungovat jako indikátor ideálního času pro embryotransfer. Vyšetření potvrdilo, že samec je sterilní. To je zásadní pro to, aby samec pářením určil vhodný čas pro vložení embrya do náhradní matky, ale nemohl ji oplodnit. Následně vědci ve vhodný čas provedou transfer s embryem jižního bílého nosorožce, aby potvrdili, že zvolený postup je vhodný a funkční. "Jakmile bude tato procedura úspěšná, tým provede transfer embrya nosorožce bílého severního," uvedla zoo.

Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. V přírodě je druh považován za vyhynulý.

O záchranu druhu se vědci pokoušejí i cestou kmenových buněk. Loni v prosinci oznámili, že vytvořili tzv. primordiální (prvotní) zárodečné buňky z kmenových buněk severního bílého nosorožce. Jsou předchůdkyněmi vajíček a spermií. Označili to za významný krok k záchraně druhu. Dosud se toho nikdy nepodařilo dosáhnout u tak velkých savců.

reklama