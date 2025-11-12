https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-z-mendelovy-univerzity-umi-urcit-zda-jsou-v-osivu-nezadouci-bakterie
Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

12.11.2025 18:49 (ČTK)
Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily úrodu. Určí také to, do jaké míry je napadená konkrétní šarže osiva. Vědecký tým rovněž vyvíjí přípravky na ochranu rostlin, které méně zatěžují životn prostředí. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.
 
Nakažení osiva vědci zkoumají na bakterii označované Xcc, která způsobuje bakteriální černou žilkovitost brukvovitých rostlin. Zkoumané osivo ponoří na několik hodin do roztoku, kde nabobtná, pak jej rozdrtí a testují pomocí technik založených na PCR testování.

"Výhodou PCR je, že k odhalení přítomnosti bakterie postačí opravdu jen malé množství osiva, v praxi tedy několik semínek. Navíc je možné určit i to, kolik bakterie se ve vzorku nachází, a tím stanovit míru napadení testované šarže," uvedl Jakub Pečenka z Mendelea – ústavu genetiky ZF MENDELU.

Kromě testování osiva vědecký tým také vyvíjí prostředky na ochranu rostlin s využitím pokročilých nanomateriálů. Ověřují jednak účinnost látek vůči různým nemocem, ale také jejich dopad na životní prostředí.

"Jedná se především o přípravky na bázi nanomateriálů, mezi nimiž se využívají zejména sloučeniny mědi, grafenu, stříbra, zinku a křemíku. Nanomateriály dokážou pronikat do buněčné struktury, takže i malé množství postačí k dosažení účinné ochrany. To zároveň znamená menší zátěž pro životní prostředí," doplnil Pečenka. V experimentálním testování zkoumají vědci také přípravky na základě takzvaných fenolických látek, které se přirozeně vyskytují v léčivých a kořeninových rostlinách.

Pražská EVVOluce

