Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie
"Výhodou PCR je, že k odhalení přítomnosti bakterie postačí opravdu jen malé množství osiva, v praxi tedy několik semínek. Navíc je možné určit i to, kolik bakterie se ve vzorku nachází, a tím stanovit míru napadení testované šarže," uvedl Jakub Pečenka z Mendelea – ústavu genetiky ZF MENDELU.
Kromě testování osiva vědecký tým také vyvíjí prostředky na ochranu rostlin s využitím pokročilých nanomateriálů. Ověřují jednak účinnost látek vůči různým nemocem, ale také jejich dopad na životní prostředí.
"Jedná se především o přípravky na bázi nanomateriálů, mezi nimiž se využívají zejména sloučeniny mědi, grafenu, stříbra, zinku a křemíku. Nanomateriály dokážou pronikat do buněčné struktury, takže i malé množství postačí k dosažení účinné ochrany. To zároveň znamená menší zátěž pro životní prostředí," doplnil Pečenka. V experimentálním testování zkoumají vědci také přípravky na základě takzvaných fenolických látek, které se přirozeně vyskytují v léčivých a kořeninových rostlinách.
reklama