Vědci z ČVUT vyvíjejí ekodukt pro migraci zvířat z ultra vysokohodnotného betonu
Stavba by podle vědců byla díky potřebě menšího množství materiálu šetrnější k životnímu prostředí, protože výroba cementu má vysokou uhlíkovou stopu. "Tento beton je dražší než tradiční beton, ale používáme menší množství. Dostáváme se tak na stejné pořizovací náklady," řekl ČTK Jiří Litoš z ČVUT s tím, že odhadovaná životnost takového mostu je 200 let.
Navrhovaný most by mohl překlenout i šestiproudou dálnici bez potřeby středového pilíře. "Díky absenci střední stojky lze konstrukci snadno zbudovat na již provozované dálnici jen při malých omezeních provozu, například v průběhu částečné noční uzavírky," uvedl Petr Vítek ze společnosti HOCHTIEF CZ, která se na projektu podílí.
Výstavba mostu by byla rychlá díky principu konstrukce, byl by poskládán z velkých kusů na místě stavby. Podle Mátla výstavba mostů pro zvířata, které jsou dnes z betonové konstrukce, zabere řádově několik měsíců i let, což často znamená dlouhodobá omezení dopravy. Most testované konstrukce by mohl být podle Mátla hotový během několika týdnů. Dodal, že výstavbu ale považuje za alternativu pro budoucnost, až cena materiálu klesne.
Vysokohodnotný beton se již používá v zahraničí i v Česku. V Praze byl podle Litoše využit například při stavbě lávky Holka, která spojuje Holešovice s Karlínem.
Přes české dálnice vede podle Mátla 40 až 50 ekoduktů. Jejich výstavba ale nebyla vždy efektivní."Situace se zlepšila díky blízké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a u stavby každého ekoduktu nyní pečlivě zkoumáme migrační trasy, abychom optimalizovali jeho umístění," řekl Mátl
Výstavba mostů nebo podchodů pro zvířata patří k opatřením, která snižují dopady výstavby infrastruktury na přírodu. Zvířata díky nim překonají bezpečně silnici, zároveň ekodukty snižují riziko dopravních nehod způsobených střetem automobilů se zvěří.
reklama