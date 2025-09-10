https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-z-cvut-vyvijeji-ekodukt-pro-migraci-zvirat-z-ultra-vysokohodnotneho-betonu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci z ČVUT vyvíjejí ekodukt pro migraci zvířat z ultra vysokohodnotného betonu

10.9.2025 01:40 | PRAHA (ČTK)
Výstavba takového ekoduktu by urychlila výstavbu mostů pro faunu přes dálnice z několika měsíců až let na několik týdnů. Zároveň by byla díky potřebě menšího množství materiálu šetrnější k životnímu prostředí. Ilustrační foto
Výstavba takového ekoduktu by urychlila výstavbu mostů pro faunu přes dálnice z několika měsíců až let na několik týdnů. Zároveň by byla díky potřebě menšího množství materiálu šetrnější k životnímu prostředí. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Paul Hermans / Wikimedia Commons
Vědci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze vyvíjejí takzvaný ekodukt pro migraci zvířat z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). Nyní otestovali nosnost zmenšeného funkčního vzorku takového ekoduktu. Výstavba takového ekoduktu by urychlila výstavbu mostů pro faunu přes dálnice z několika měsíců až let na několik týdnů. Během testu to ČTK řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Výstavbu však považuje za alternativu pro budoucnost, kdy by cena materiálu mohla klesnout. Odhadovaná životnost takového mostu je 200 let.
 
"Nový typ ekoduktu využívá lehkou obloukovou konstrukci z UHPC, který se kromě vysoké pevnosti vyznačuje předpokládanou vysokou životností, nízkou spotřebou materiálu a vynikající odolností proti vodě, kdy konstrukci není nutné dále celoplošně izolovat," uvedla Šárka Pešková, která projekt za Fakultu stavební ČVUT vede.

Stavba by podle vědců byla díky potřebě menšího množství materiálu šetrnější k životnímu prostředí, protože výroba cementu má vysokou uhlíkovou stopu. "Tento beton je dražší než tradiční beton, ale používáme menší množství. Dostáváme se tak na stejné pořizovací náklady," řekl ČTK Jiří Litoš z ČVUT s tím, že odhadovaná životnost takového mostu je 200 let.

Navrhovaný most by mohl překlenout i šestiproudou dálnici bez potřeby středového pilíře. "Díky absenci střední stojky lze konstrukci snadno zbudovat na již provozované dálnici jen při malých omezeních provozu, například v průběhu částečné noční uzavírky," uvedl Petr Vítek ze společnosti HOCHTIEF CZ, která se na projektu podílí.

Výstavba mostu by byla rychlá díky principu konstrukce, byl by poskládán z velkých kusů na místě stavby. Podle Mátla výstavba mostů pro zvířata, které jsou dnes z betonové konstrukce, zabere řádově několik měsíců i let, což často znamená dlouhodobá omezení dopravy. Most testované konstrukce by mohl být podle Mátla hotový během několika týdnů. Dodal, že výstavbu ale považuje za alternativu pro budoucnost, až cena materiálu klesne.

Vysokohodnotný beton se již používá v zahraničí i v Česku. V Praze byl podle Litoše využit například při stavbě lávky Holka, která spojuje Holešovice s Karlínem.

Přes české dálnice vede podle Mátla 40 až 50 ekoduktů. Jejich výstavba ale nebyla vždy efektivní."Situace se zlepšila díky blízké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a u stavby každého ekoduktu nyní pečlivě zkoumáme migrační trasy, abychom optimalizovali jeho umístění," řekl Mátl

Výstavba mostů nebo podchodů pro zvířata patří k opatřením, která snižují dopady výstavby infrastruktury na přírodu. Zvířata díky nim překonají bezpečně silnici, zároveň ekodukty snižují riziko dopravních nehod způsobených střetem automobilů se zvěří.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kuřata Foto: Mendelova univerzita v Brně Krmení s kurkumou a šišákem snižuje tepelný stres u kuřat, zjistili vědci Recyklovaný neodym Foto: Tomáš Belloň ÚOCHB AV ČR Vědecký tým Akademie věd přišel na unikátní způsob recyklace vzácných zemin. Může pomoci k surovinové nezávislosti Mák sypající se z makovice Foto: Jiri Vaclavek Shutterstock Odborníci ze Slovenska šlechtí suchomilný mák, odrůda bude mít bílý květ

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 45

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 34

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 143

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 16

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist