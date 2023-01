Vědci: Z modernizovaných zemědělských farem mizí ptačí druhy

Zan K. 10.1.2023 11:27

Ono to totiž není to jediné. Rapidně se zmenšuje počet všech ptáků (dávno to není co bejvalo). A asi také mizí jejich potravinové řetězce (hmyz), teda až na tu verbež jako kůrovec. Prostě to vypadá, že ono zhoršování života se ukazuje i z jiných stran.

